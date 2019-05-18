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Binali Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Bu da demokrasinin güzelliği

SEÇİM HABERLERİ  | 18.05.2019 20:15 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gazetecilerin "Her şey çok güzel olacak" sloganlarının da atıldığını hatırlatması üzerine, "Bu da demokrasinin güzelliği. Ne kadar güzel, insanlar düşüncelerini ifade edebilir ama hiçbir zaman birbirimize ağır sözler, söylememeliyiz. Görüşlerimiz tabii ki farklı oluyor ancak aynı ülkede yaşıyor ve aynı havayı teneffüs ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Bu da demokrasinin güzelliği

Beşiktaş Çarşısı'nda vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla fotoğraf çektirdi. Esnaf ziyareti de yapan Yıldırım, balıkçılarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Ziyaret sırasında çevredeki bazı kişiler ise "Her şey çok güzel olacak" şeklinde slogan attı.

Kartal Heykeli önündeki Türkiye Gençlik Birliği standına da ziyarette bulunan Binali Yıldırım, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çarşı ziyaretinin gayet iyi geçtiğini söyleyen Yıldırım, bir saattir Çarşı'yı gezdiğini ve buranın oldukça yoğun ve hareketli olduğunu dile getirdi.

"HİÇBİR ŞEY GÖNÜL KIRMAYA DEĞMEZ"

Yıldırım, bir gazetecinin Çarşı'da yoğun ilginin yanı sıra "Her şey çok güzel olacak" sloganlarının da atıldığını hatırlatması üzerine, "Bu da demokrasinin güzelliği. Ne kadar güzel, insanlar düşüncelerini ifade edebilir ama hiçbir zaman birbirimize ağır sözler, söylememeliyiz. Görüşlerimiz tabii ki farklı oluyor ancak aynı ülkede yaşıyor ve aynı havayı teneffüs ediyoruz. Tasamız bir, sevincimiz bir, hiçbir şey bir gönül kırmaya değmez." diye konuştu.

(AA)

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