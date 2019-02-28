Binali Yıldırım'dan Zeytinburnu Mitingi'nde tren müjdesi

Yıldırım, “Aynisi iştir kişinin, lafa bakılmaz. İstanbul 15 milyon. Trafik, ulaşım İstanbul'un en büyük sorunu mu? O halde Türkiye'de bu sorunu çözen İstanbul'da çözer mi? Hiç şüpheniz olmasın. Yeni metro hatları açıldıkça, raylı sistemlerin miktarını artırdıkça trafik daha da rahatlayacak. Gelecek 5 yıl içinde raylı sistem uzunluğu 170 kilometreden, 518 kilometreye çıkacak. Demiryoluyla, metroyla, taşınan yolcu miktarı toplamın yüzde 40'ına ulaşacak. Bir yerden bir yere gidenlerin yarısı trenle gidecek, metroyla, tramvayla gidecek. Diğer yarısı da deniz ve karayoluyla gidecek. Şu anda raylı sistem yüzde 18, yüzde 20 bile değil. Yaklaşık 5 kişiden biri ancak kullanıyor. Ama bu 5 yıl içerisinde her 2 kişiden birisi kullanacak. Sen neredeysen metro orada olacak. Evden çıkacaksınız 750 metre her tarafa gittiğinizde bir toplu taşıma durağına, bir istasyona mutlaka erişeceksiniz. Böylece İstanbul'un trafiği sürekli akar hale gelecek" şeklinde konuştu.

'10 MAR'TAN İTİBAREN AÇILIYOR'

Yıldırım, “Size bir müjdem var. Biraz uzun oldu ama tam oldu. Tren hattımız Gebze'den Halkalı'ya nihayet tamamlandı, 10 Mart'ta itibaren açılıyor" dedi.

Yıldırım, “Tramvay Zeytinburnu'nda trafik sıkışıklığı yapıyor. Seyitnizam Caddesi boyunca tramvayı yerin altına alıyoruz, caddeyi size bırakıyoruz" diye konuştu.

'BU ŞEHRİN HUZURUNU, KARDEŞLİĞİNİ BOZMAYA HİÇ KİMSENİN HAKKI YOK'

Yıldırım, “Göçmenlerin, mültecilerin yoğun yaşadığı ilçelerden birisi de Zeytinburnu. 2013'den bu yana Zeytinburnu'nda Suriyeli göçmenler yaşıyor. Biz inancımız gereği olarak, tarihimizin bize verdiği sorumluluk olarak zorda olanların zor anda yardımına koştuk. Kendi topraklarında yaşamaları için başta Cumhurbaşkanımız olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz bölgeyi temizlemek için gece gündüz nöbet tutuyor, operasyon yapıyor. Ülkemizi, toprağımızı, devletimizi, milletimizi koruyan kahraman Mehmetlerimiz'e buradan selam olsun. Buradaki Suriyeliler geçici olarak bizim misafirimiz. Mutlaka memleketlerine dönecekler. Orada huzur, barış sağlanınca bu gerçekleşecek. Zaten şimdiden 350 bin tanesi gitti. Hiç kimse burada, Zeytinburnu'nun İstanbullu'nun huzurunu bozarsa, güvenlik sorun oluşturursa, insanlarımıza rahatsızlık verirse, gitmelerini beklemeyiz tutarız kulaklarından memleketlerine göndeririz. Bu şehrin huzurunu, kardeşliğini bozmaya hiç kimsenin hakkı yok. Beraber yaşarız ancak kurallara, kanunlara, nizamlara herkes riayet edecek" diye konuştu.