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Binali Yıldırım Erzincanlılarla iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 14:32 | Son Güncelleme

 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,  şimdi tek arzusunun ve tek görevinin İstanbul'a 5 yıl boyunca hizmet etmek olduğunu belirterek,  "Bunu da inşallah 23 Haziran'da sizin vereceğiniz güçlü destekle başaracağız.

Binali Yıldırım Erzincanlılarla iftarda buluştu

İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, şimdi tek arzusunun ve tek görevinin İstanbul'a 5 yıl boyunca hizmet etmek olduğunu belirterek, "Bunu da inşallah 23 Haziran'da sizin vereceğiniz güçlü destekle başaracağız. 24 Haziran güzel bir gün olacak. Önümüzdeki günlerde Kadir Gecesi var. Rabb'im dualarımızı kabul etsin. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. Bayramınızı canı gönülden kutluyorum. İki bayram arasında bir bayram daha var. O da 23 Haziran İstanbul bayramı. İstanbul bayramına da hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

"BU TAMAMEN BİR İKİYÜZLÜLÜKTÜR"
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği ve Erzincan Kültür Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, 31 Mart seçimlerini ve sonrasında yaşananları ve bütün bilgiler toplanarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) müracaat edilme sürecini anlattı.

Yıldırım, "YSK bütün bu iddialar ve bilgileri değerlendirdi, yerinde incelemelerde bulundu. Sonunda 'Evet bu seçimde şaibe ve yolsuzluk vardır' diyerek, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Bu şartlar altında YSK 23 Haziran'da seçimin tekrar edilmesini ilan etti. YSK'yi, ilk günlerde göklere çıkaran CHP adayı, 'En güvendiğim kurum Yüksek Seçim Kuruludur' diyen aday, sonuç açıklandığında zıvanadan çıktı. 'Kınıyorum. YSK'yı kınıyorum' demeye başladı. Hele hele parti temsilcileri çete üyesi olarak ilan ettiler, Yüce Divan'la tehdit ettiler, 'sokağa çıkamazsınız' dediler. Velhasıl söylenecek söz bırakmadılar. Bu tamamen bir ikiyüzlülüktür. Hukuk devleti ve demokrasi bizim lehimize olunca güzel, olmayınca kötü. Peki soruyorum, Antalya, Mersin, Adana, Ankara'da kazandınız o zaman demokrasi, hukuk devleti var, İstanbul'da foyanız meydana çıkınca ne demokrasi var, ne de hukuk var. Böyle şey olur mu?" ifadelerini kullandı.

"82 MİLYON VATAN EVLADININ HEPSİNE HİZMET VERİYORUZ"
Yıldırım 23 Haziran'a az bir zaman kaldığını belirterek, "Kardeşinize, Anadolu'nun bu evladına sahip çıkacak mısınız? 23'ünde bunlara hak ettikleri cevabı Erzincan verecek mi? Ben hemşehrilerime güveniyorum. Her zaman güç verdiniz ve yanımda durdunuz. Değerli kardeşlerim hiçbir zaman mikro milliyetçilik yapmadım, vatan toprağının her köşesinde yaşayan 82 milyon vatan evladının hepsine hizmet veriyoruz. Anadolu'nun her köşesine imzamızı attık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz, bunu herkes böyle bilsin. Terör örgütleriyle hiçbir işimiz olmaz. Biz milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini savunan, vatanı, toprağımız, bayrağımız, devletimiz ve milletimiz bir olan büyük bir milletiz" diye konuştu.

"O GECE HEP BERABER İNDİK MEYDANLARA ALÇAKLARA GEREKEN DERSİ VERDİK"
Yıldırım, tarihte Türkiye'nin hiçbir zaman esaret altına girmediğini söyleyerek "Toprak bütünlüğümüz değişmiş, bayraklarımız farklı olmuş ama 16 tane büyük devlet kurmuşuz. Her seferinde de bağımsızlık bizim karakterimiz olmuş" dedi. Türkiye'nin önemli bir konumda olduğunu, bütün mazlum milletlerin gözü kulağının Türkiye'de olduğunu söyleyen Yıldırım, sürekli oyunlar oynandığına ve operasyonların yapılmaya çalışıldığını söyleyen Yıldırım, "En son 15 Temmuz'da yapmaya çalıştılar. O gece hep beraber indik meydanlara alçaklara gereken dersi verdik. Ayyıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. Hepinizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"24 HAZİRAN GÜZEL BİR GÜN OLACAK"
Erzincan doğumlu olduğunu, 11 yaşında İstanbul'a geldiğini ve bu şehrin kendisine çok şey kattığını anlatan Yıldırım, Milletvekiliği, Bakan, Başbakan ve Meclis Başkanı görevlerini yaptığını ve şimdi tek arzusunun ve tek görevinin bu mübarek şehre 5 yıl boyunca hizmet etmek olduğunu söyledi. Yıldırım, "Bunu da inşallah 23 Haziran'da sizin vereceğiniz güçlü destekle başaracağız. 24 Haziran güzel bir gün olacak. Önümüzdeki günlerde Kadir Gecesi var. Rabb'im dualarımızı kabul etsin. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. Bayramınızı canı gönülden kutluyorum. İki bayram arasında bir bayram daha var. O da 23 Haziran İstanbul bayramı. İstanbul bayramına da hemşehrilerimizi bekliyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.

(FOTOĞRAF)

Binali Yıldırım Erzincanlılarla iftarda buluştuBinali Yıldırım Erzincanlılarla iftarda buluştuBinali Yıldırım Erzincanlılarla iftarda buluştuBinali Yıldırım Erzincanlılarla iftarda buluştu

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