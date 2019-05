Binali Yıldırım Erzincanlılarla iftarda buluştu

"82 MİLYON VATAN EVLADININ HEPSİNE HİZMET VERİYORUZ"

Yıldırım 23 Haziran'a az bir zaman kaldığını belirterek, "Kardeşinize, Anadolu'nun bu evladına sahip çıkacak mısınız? 23'ünde bunlara hak ettikleri cevabı Erzincan verecek mi? Ben hemşehrilerime güveniyorum. Her zaman güç verdiniz ve yanımda durdunuz. Değerli kardeşlerim hiçbir zaman mikro milliyetçilik yapmadım, vatan toprağının her köşesinde yaşayan 82 milyon vatan evladının hepsine hizmet veriyoruz. Anadolu'nun her köşesine imzamızı attık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz, bunu herkes böyle bilsin. Terör örgütleriyle hiçbir işimiz olmaz. Biz milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini savunan, vatanı, toprağımız, bayrağımız, devletimiz ve milletimiz bir olan büyük bir milletiz" diye konuştu.

"O GECE HEP BERABER İNDİK MEYDANLARA ALÇAKLARA GEREKEN DERSİ VERDİK"

Yıldırım, tarihte Türkiye'nin hiçbir zaman esaret altına girmediğini söyleyerek "Toprak bütünlüğümüz değişmiş, bayraklarımız farklı olmuş ama 16 tane büyük devlet kurmuşuz. Her seferinde de bağımsızlık bizim karakterimiz olmuş" dedi. Türkiye'nin önemli bir konumda olduğunu, bütün mazlum milletlerin gözü kulağının Türkiye'de olduğunu söyleyen Yıldırım, sürekli oyunlar oynandığına ve operasyonların yapılmaya çalışıldığını söyleyen Yıldırım, "En son 15 Temmuz'da yapmaya çalıştılar. O gece hep beraber indik meydanlara alçaklara gereken dersi verdik. Ayyıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. Hepinizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.