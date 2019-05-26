Binali Yıldırım Erzincanlılarla iftarda buluştu

İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, şimdi tek arzusunun ve tek görevinin İstanbul'a 5 yıl boyunca hizmet etmek olduğunu belirterek, "Bunu da inşallah 23 Haziran'da sizin vereceğiniz güçlü destekle başaracağız. 24 Haziran güzel bir gün olacak. Önümüzdeki günlerde Kadir Gecesi var. Rabb'im dualarımızı kabul etsin. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. Bayramınızı canı gönülden kutluyorum. İki bayram arasında bir bayram daha var. O da 23 Haziran İstanbul bayramı. İstanbul bayramına da hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

"BU TAMAMEN BİR İKİYÜZLÜLÜKTÜR"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği ve Erzincan Kültür Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, 31 Mart seçimlerini ve sonrasında yaşananları ve bütün bilgiler toplanarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) müracaat edilme sürecini anlattı.

Yıldırım, "YSK bütün bu iddialar ve bilgileri değerlendirdi, yerinde incelemelerde bulundu. Sonunda 'Evet bu seçimde şaibe ve yolsuzluk vardır' diyerek, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Bu şartlar altında YSK 23 Haziran'da seçimin tekrar edilmesini ilan etti. YSK'yi, ilk günlerde göklere çıkaran CHP adayı, 'En güvendiğim kurum Yüksek Seçim Kuruludur' diyen aday, sonuç açıklandığında zıvanadan çıktı. 'Kınıyorum. YSK'yı kınıyorum' demeye başladı. Hele hele parti temsilcileri çete üyesi olarak ilan ettiler, Yüce Divan'la tehdit ettiler, 'sokağa çıkamazsınız' dediler. Velhasıl söylenecek söz bırakmadılar. Bu tamamen bir ikiyüzlülüktür. Hukuk devleti ve demokrasi bizim lehimize olunca güzel, olmayınca kötü. Peki soruyorum, Antalya, Mersin, Adana, Ankara'da kazandınız o zaman demokrasi, hukuk devleti var, İstanbul'da foyanız meydana çıkınca ne demokrasi var, ne de hukuk var. Böyle şey olur mu?" ifadelerini kullandı.