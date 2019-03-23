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Binali Yıldırım huzurevini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Kayışdağı'nda bulunan Akseki Ormanalı Abdullah ve Nerime Turan Huzurevini ziyaret etti.

İstanbul, (DHA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Kayışdağı'nda bulunan Akseki Ormanalı Abdullah ve Nerime Turan Huzurevini ziyaret etti. Yıldırım ziyareti sırasında 92 yaşındaki gazeteci Selma Selçuker'in yaş kutlamasına da katıldı. Binali Yıldırım, yaş günü pastasını Selçuker ile birlikte kesti. Yıldırım ardından TRT Sanatçısı Aylin Şengül Taşcı tarafından verilen mini bir konseri eşi Semiha Yıldırım ile birlikte dinledi. Yıldırım daha sonra geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Ayşen Gruda'nın ablası Ayten Erman'a da başsağlığı diledi.

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