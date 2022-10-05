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Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Covid-19 testi pozitif çıktı! İşte Binali Yıldırım'ın son sağlık durumu...

05.10.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumu koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Düzce programı sırasında gelişen semptomların ardından koronavirüs testi yaptıran Yıldırım'ın test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Peki Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? İşte Binali Yıldırım'ın sağlık durumu ile ilgili detaylar...

Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Covid-19 testi pozitif çıktı! İşte Binali Yıldırım'ın son sağlık durumu...

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin detaylar geçtiğimiz gün yapılan açıklamanın ardından internette araştırılıyor. Öğrenilen bilgilere göre Yıldırım'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. İşte son sağlık durumu...

BİNALİ YILDIRIM'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür."

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TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR

"Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah." diyen Binali Yıldırım, "Dua bekler, dua ederiz." şeklinde konuştu. Yıldırım'a Düzce Üniversitesi'nin bugün gerçekleşen 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde mühendislik alanında bir fahri doktora unvanı verilmişti.

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Binali Yıldırım akp covid-19 koronavirüs

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