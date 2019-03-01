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- BİNALİ YILDIRIM "İSTANBUL TASARIM ZİRVESİ"NDE KONUŞTU (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 12:57 | Son Güncelleme

  AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Haydarpaşa Limanı ve Sultan Abdülhamit'in inşa ettiği garın da içinde olduğu bölgeyi İstanbul Tasarım Merkezi yapıyoruz" dedi.

Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Haydarpaşa Limanı ve Sultan Abdülhamit'in inşa ettiği garın da içinde olduğu bölgeyi İstanbul Tasarım Merkezi yapıyoruz" dedi.
"İstanbul Tasarım Zirvesi"nin açılışına Binali Yıldırım'ın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal katıldı.

"35 BİN OBJE YENİKAPI'DA KURULACAK ÇOK GÜZEL BİR MÜZEDE SERGİLENECEK"
Binali Yıldırım zirvedeki konuşmasında, “Biz Marmaray'a başlamadan önce İstanbul'un bilinen tarihi 2 bin 500 yıldı. Marmaray kazılarına başladık, 8 bin 500 yıla kadar gittik. Eğer bu kazıcıları, arkeologları kendi haline bıraksak Marmaray'ı bugün yapamaz halde olacaktık. Kazıyorlar 13. asır, 12., 11., 10, 9, 8... Ya kardeşim İstanbul Marmaray'ı bekliyor, bırakın şimdi. 5,5 yıl kazılarla İstanbul'un tarihini zenginliklerini ortaya çıkardık. Başlangıçta kızıyordum bu arkeologlara. Sonradan hakikaten yapılan işin çok güzel bir iş olduğunu gördük ve onlara hak verdik. Şimdi o objeler, 35 bin obje Yenikapı'da kurulacak çok güzel bir müzede sergilenecek. Gün ışığına çıkardık, bütün İstanbulluların beğenisine orada sunacağız. Böylece İstanbul'un hem geçmişini, hem gelecek fırsatlarını bütün ziyaretçilerimize, misafirlerimize tanıtma imkanımız olacak" dedi.

"İSTANBUL TASARIM MERKEZİ YAPIYORUZ"
Binali Yıldırım, “Tasarım şehri İstanbul'a yakışan bir tasarım merkezinin müjdesini buradan vermek istiyorum. Haydarpaşa limanını ve Sultan Abdülhamit'in İstanbul Bağdat demiryolunu yapmak için inşa ettiği garın da içinde olduğu bölgeyi İstanbul Tasarım Merkezi yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"BÜYÜK BİR FİLM PLATOSU KURACAĞIZ"
Yıldırım, “Türk dizileri dünyada 300 milyon insan tarafından izleniyor. 300 milyon dolar da bir gelir elde ediyoruz. Daha başlangıç. Amerika'dan sonra dışarıda dizileri, filmleri izlenen ikinci ülkeyiz. Bunu bizim sanatçılarımız, yapımcılarımız kendi imkanlarıyla yapıyorlar. Çok kıt imkanlarla bunu başarıyorlar. Şimdi biz onlara büyük bir plato kuracağız. Bu işi daha kapsamlı yapsınlar diye büyük bir film platosu kuracağız. Bu şekilde bu alanda sadece film satıp para kazanmak değil, satılan her film Türkiye'nin kumaşını, takılarını, zenginliklerini gösteriyor. Turizm ekonomisine de gelenek, göreneklerini anlatarak büyük bir katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

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