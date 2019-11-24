Binali Yıldırım İzmir'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak

BİNALİ YILDIRIM VE BAKAN PAKDEMİRLİ FİDAN DİKTİ

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Torbalı'da, kentteki 850 bin öğrenci adına 850 bin fidan dikimi töreni düzenlendi. Törene AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir milletvekilleri, öğrenciler ve kent sakinleri katıldı. Fidan dikme etkinliğinde konuşan Binali Yıldırım, "Binlerce fidanı suyla toprakla buluşturacağız ve geleceğe nefes olacağız. 11 Kasım'da Cumhurbaşkanı'mızın dirayetleriyle katılımıyla Tarım ve Orman Bakanı'mız ve ekibinin Türkiye çapında başlattığı fidan dikim kampanyası bir dünya rekoruydu. Biz bugün de bakanımızın katılımıyla Öğretmenler Günü'ne anlam katabilmek için İzmir'de bir araya geldik" dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: 1 MİLYONUN ÜZERİNDE FİDAN DİKMİŞ OLACAĞIZ

Ülke genelinde 11 Kasım'da, 7'den 77'ye herkesin 11 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ise "Tüm milletimiz bu rekora ortak oldu ve nesiller boyu rahmet olacak hizmetlerimiz tescillenmiş oldu. Türkiye, orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri. Son 10 yılda orman varlığımızı yüzde 12 artırdık ve 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın tam 1,5 mislini son 17 yılda yaptık. 2002'de 75 milyon fidan üretirken, senelik 300 milyon fidan üretmeye başladık" diye konuştu.