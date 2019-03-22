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Binali Yıldırım Kartallılarla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 16:34 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kartal’daki Hicret Camisi’nde cuma namazını kıldı, esnafı ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kartal’daki Hicret Camisi’nde cuma namazını kıldı, esnafı ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi. Kartallılar Binali Yıldırım’a sevgi gösterisinde bulundu.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında bugün Kartal’da seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Kartal Esentepe Mahallesi’ndeki Hicret Camisi’nde cuma namazını kılan Yıldırım, burada esnafı ziyaret etti. Kartallı vatandaşlar Yıldırım’a yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri de geri çevirmedi.

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