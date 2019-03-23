Binali Yıldırım, minibüsçülerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, minibüsçülerin sorunlarının kendisine aktarıldığını belirterek, "Konuşarak, anlaşarak her sorunu çözeriz. Çünkü biz 17 yıldır dağ gibi sorunları çöze çöze geliyoruz. Sorunları çözdük fakat Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çözdük." dedi.

Bahçelievler Kültür Merkezi'nde minibüsçülerle bir araya gelen Yıldırım konuşmasına, "Yolların çilesini çeken değerli kardeşlerim, İstanbul'un Çiçek Abbasları, sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." diye başladı.

Minibüsçülerin sorunlarının kendisine aktarıldığını belirten Yıldırım, "Sorunu olmayan ölüler ve deliler. Herkesin sorunu var. Burada açık söylendi. Benim de istediğim bu, karnımızdan konuşmayalım, ağzımızdan konuşalım. Konuşarak, anlaşarak her sorunu çözeriz. Çünkü biz 17 yıldır dağ gibi sorunları çöze çöze geliyoruz. Sorunları çözdük fakat Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çözdük." ifadelerini kullandı.

Minibüsçü, taksici ve servis şoförlerinin sorunlarının olduğunu anlatan Yıldırım, bu sorunların üzerine gidileceğini söyledi.