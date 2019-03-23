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Binali Yıldırım, minibüsçülerle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 16:54 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Konuşarak, anlaşarak her sorunu çözeriz. Çünkü biz 17 yıldır dağ gibi sorunları çöze çöze geliyoruz. Sorunları çözdük fakat Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çözdük"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, minibüsçülerin sorunlarının kendisine aktarıldığını belirterek, "Konuşarak, anlaşarak her sorunu çözeriz. Çünkü biz 17 yıldır dağ gibi sorunları çöze çöze geliyoruz. Sorunları çözdük fakat Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çözdük." dedi.

Bahçelievler Kültür Merkezi'nde minibüsçülerle bir araya gelen Yıldırım konuşmasına, "Yolların çilesini çeken değerli kardeşlerim, İstanbul'un Çiçek Abbasları, sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." diye başladı.

Minibüsçülerin sorunlarının kendisine aktarıldığını belirten Yıldırım, "Sorunu olmayan ölüler ve deliler. Herkesin sorunu var. Burada açık söylendi. Benim de istediğim bu, karnımızdan konuşmayalım, ağzımızdan konuşalım. Konuşarak, anlaşarak her sorunu çözeriz. Çünkü biz 17 yıldır dağ gibi sorunları çöze çöze geliyoruz. Sorunları çözdük fakat Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çözdük." ifadelerini kullandı.

Minibüsçü, taksici ve servis şoförlerinin sorunlarının olduğunu anlatan Yıldırım, bu sorunların üzerine gidileceğini söyledi.

31 Mart seçimlerinde minibüsçülerden destek isteyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Hiç merak etmeyin, seçimden sonra da böyle oturacağız ve ne lazımsa yapacağız. Sizin sorununuz benim sorunum, sizin derdiniz benim derdim. Bu kadar açık söylüyorum. Bu söz otobüsçü Topal Dursun'un oğlu Binali Yıldırım'ın sözüdür. Destek sizden çözüm bizden."

Salondaki "Söz vermek herkesin işi, çözüm Binali'nin işi" yazılı pankartı okuyan Yıldırım, "Ne kadar da doğru demişler. Servisçilerle konuştum, taksicilerle konuştum, şimdi sizinle konuşuyorum. Hepsinin isteği, yerine getirilmeyecek istekler değil. Yeter ki ilgi, alaka olsun. Biz sorunlardan kaçan değil, sorunların üzerine gide gide bugünlere geldik." dedi.

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldır

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