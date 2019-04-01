HABER

Binali Yıldırım: Rakip aday 25 bin fazla oy almış görünüyor

SEÇİM HABERLERİ  | 01.04.2019 14:02 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım AK Parti il binasında açıklama yaptı. Yıldırım, "Geldiğimiz noktada 25 bin civarında rakip aday bizden daha fazla oy almış gözüküyor. 319 bin 500 iptal oy var. Aradaki fark 25 bin. 10 katından fazla iptal oylar. Bu önemli bir detay" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı.

Yıldırım'ın açıklamaları:

İstanbulumuza hayırlı olsun. Birçok yerde sonuçlar gayri resmi olmayan sonuçlar açıklandı, İstanbul için henüz sayım devam ediyor. Geldiğimiz noktada 25 bin civarında rakip aday bizden daha fazla oy almış gözüküyor. 319 bin 500 iptal oy var. Aradaki fark 25 bin. 10 katından fazla iptal oylar. Bu önemli bir detay. Bunun dışında yapılan bazı usulsüzlükler, hatalı girişler var. Bunları da teşkilatımız tespitlerini yaptıklar. Süreçle ilgili sayın il başkanım biraz sonra detaylı bir şekilde değerlendirecek.

YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak. Biz tebrik etmesini biliriz ancak sürecin de devam ettiğini söylemekte fayda var. Sayın İmamoğlu 2014'ü örnek veriyor. 2014 seçiminde iptal oylar 440 bin, aradaki fark 660 bin idi. İpatl oyların tamamını kazanan adaya yazsanız bile yetmiyordu. Burada iptal oylar aradaki farkın 10.5 katı. Bu sonucu çok değiştirebilir. 31 bin 136 sandık var, her sandıkta 1 oy yanlış yazılmış olsa bu 31 bin 136 eder ki bu aradaki farktan daha fazla.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Öcalan’ın memleketinde 30 yıl sonra AK Parti kazandıÖcalan’ın memleketinde 30 yıl sonra AK Parti kazandı
Gaziantep'te Fatma Şahin rakibini ikiye katladı!Gaziantep'te Fatma Şahin rakibini ikiye katladı!
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım ak parti

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Dolarda hareketli dakikalar

Dolarda hareketli dakikalar

Athena Gökhan'dan Maçoğlu paylaşımı!

Athena Gökhan'dan Maçoğlu paylaşımı!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Diğer Haberler
Yedinci kez belediye başkanı seçildi

Yedinci kez belediye başkanı seçildi

Öcalan’ın memleketinde 30 yıl sonra AK Parti kazandı

Öcalan’ın memleketinde 30 yıl sonra AK Parti kazandı

Gaziantep'te Fatma Şahin rakibini ikiye katladı!

Gaziantep'te Fatma Şahin rakibini ikiye katladı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Anadolu Ajansı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Anadolu Ajansı açıklaması

Muharrem İnce'den yerel seçimlere ilişkin ilk açıklama

Muharrem İnce'den yerel seçimlere ilişkin ilk açıklama

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.