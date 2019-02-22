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Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de gençlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 20:33 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de gençlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de gençlerle bir araya geldi.

Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin açılışına katılan Yıldırım, Veyis Ateş'in moderatörlüğünde düzenlenen "Binali Yıldırım Gençlerle Başbaşa" programında, lise son sınıfa giden ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet etti.

Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Yıldırım'a öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Program sonunda Yıldırım, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Program çıkışında Yıldırım, yanına gelen Ayşe Demir isimli yaşlı bir kadınla görüştü. Demir, Yıldırım'a, "Sizi çok özledim. Sizi çok görmek istedim. İnşallah kazanacaksınız." dedi . Yıldırım da "Allah senden razı olsun, sağ ol" diyerek, Demir'e sarıldı.

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