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BİNALİ YILDIRIM VE EŞİ BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ'NE GELDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 07:22 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım sabah namazını kılmak için Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camii'ne geldi.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım sabah namazını kılmak için Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camii'ne geldi. Cami girişinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Yıldırım, bol bol fotoğraf çektirdi. Namaz sonrası Binali Yıldırımın 'Binali Başkan' sloganları eşliğinde camiden ayrıldı.

Görüntü Dökümü
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-Binali ve eşi Semiha Yıldırım camiye gelişi
-Camide bulunan vatandaşların ilgilisi
-Namaz sonrası vatandaşlar Binali Başkan sloganları atması
-Binali Yıldırım vatandaşları selamlaması
-Binali Yıldırım camiden ayrılması
-Camiden detay
-Genel ve detaylar

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