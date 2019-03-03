HABER

Binali Yıldırım: Yaz kış adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 16:28 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Adalılara müjdemiz var, İstanbul kartı kullanan, yaz-kış Adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak" dedi.

Binali Yıldırım: Yaz kış adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak

Gökhan ÇELİK-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Adalılara müjdemiz var, İstanbul kartı kullanan, yaz-kış Adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak" dedi.

ADALARA GİTTİ
Seçim çalışmaları kapsamında sabah Şile'de bulunan Binali Yıldırım öğle saatlerinde Adalar'a geldi. Adalar'da partililer tarafından karşılanan Yıldırım, Ak Parti Adalar İlçe Başkanlığı'na yürüyüşü sırasında, CHP Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül ile karşılaştı. Kısa bir süre ayaküstü sohbet eden ikili, birbirlerine başarılar diledi. Daha sonra AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı'na geçen Yıldırım, ilçe başkanlığı önünde toplanan seçmenlere hitap etti. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kendisinin de İDO Genel Müdürlüğü görevinde olduğunu belirten Yıldırım, Adalar'a iskeleler inşaa ederek deniz ulaşımındaki mağduriyetleri sona erdiklerini belirtti. Seferlerdeki aksamaların 1 Nisan'dan itibaren giderileceğini belirten Yıldırım, “Faytonculuğun Adalar'da bir anlamı var. Tabii bu nostalji yaşamalıdır. onlar da can taşıyor. Onlara haddinden fazla yüklenmenin bir anlamı yok. Faytoncularla bir araya geleceğiz ve atlarımızı bu eziyetten kurtaracağız. Ulaşımı da elektrikli, fayton görünümlü araçlarla sağlayacağız" dedi.

"FAYTON İŞİNİ YİNE FAYTONCULAR YAPACAK"
Yıldırım'ın konuşması sırasında bir vatandaş, “Elektrikli fayton işini de yine buradaki faytonculara verin başka kimseye vermeyin" diye seslendi. Binali Yıldırım da bunun üzerine, "Size vereceğiz zaten başka kime vereceğiz. Sizin hakkınızdır bu. Fayton işini yine faytoncular yapacak. Kimse hakkından bir kayıp yaşamayacak" diye konuştu.

"ADALILARA ULAŞIM BEDAVA OLACAK"
"Adalılara müjdemiz" var diyen Yıldırım, "İstanbul kartı kullanan yaz kış Adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

Binali Yıldırım: Yaz kış adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacakBinali Yıldırım: Yaz kış adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacakBinali Yıldırım: Yaz kış adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacakBinali Yıldırım: Yaz kış adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak

İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!
Kayıp gençten 18 gündür haber alınamıyorKayıp gençten 18 gündür haber alınamıyor
"Dışarıda hainlik yapıp Türkiye'de keyfini sürmek kolay değil""Dışarıda hainlik yapıp Türkiye'de keyfini sürmek kolay değil"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tetiğe dokundu sonrası korkunç! Kanlar içinde yere yığıldı...

Tetiğe dokundu sonrası korkunç! Kanlar içinde yere yığıldı...

Hatay'da jandarma ile insan kaçakçıları arasında çatışma

Hatay'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

Türk mühendisler yaptı! İşte özellikleri...

37 yıl sonra aynı makam odasında

37 yıl sonra aynı makam odasında

'12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak'

12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.