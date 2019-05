Binali Yıldırım:“Kazadan kaza çıkartmayın’ lafını Muhsin başkanın şehadetiyle ilişkilendirilmesi yanlış anlaşılmaya sebep oldu"

Yıldırım, “Çok değerli siyasetçi, yiğit insan Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadeti dolayısıyla da birkaç şey söylemek isterim. Muhsin bey, 3 kuruşluk menfaat için doğrularından, memleket sevdasından hiçbir zaman vazgeçmedi. Her zaman onu kalbinde bayrak ve millet sevdası vardı. Türkiye’nin bağımsızlık aşkı vardı. Muhsin başkan bunun için bedel ödedi ama asla boyun eğmedi. Onun bir sözünü hatırlıyorum. ‘Biz Fatih Sultan Mehmet kadar Türk, Saidi Nursi kadar Kürdüz. Hepimiz aynıyız demişti. Türkiye bundan ibarettir. Etkin kimliklerimiz farklılıklarımız, bizi ayrıştıran, çatıştıran asla bir sebep olmamalıdır” ifadelerini kullandı.

“Muhsin başkanın yaşadığı olayı hafife almam akla ziyan iştir”

Yıldırım’ın özel bir televizyon programında söylediği “Kazadan kaza çıkartmayalım” sözüne ilişkin, “Muhsin Başkanın şehadetinden sonra konuyla ilgili çok kapsamlı bir çalışma yapıldı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay olay yerine gitti ve oradaki arama, tarama çalışmalarını yürüttü. Bizde elimizdeki tüm imkanlarla enkaza ulaşılmasını ve bir an önce kazazedelerin kurtarılması için gayret gösterdik. O günlerde yaşanan hava şartları ve koordinasyon konusunda kafalarda izah edilemeyen bazı sorular mevcuttur. Bu konu bir çok yönüyle araştırıldı. Mahkemeye gitti ve takipsizlik kararı verildi. Nihayet geçtiğimiz aylarda da dosyanın tekrar açılmasına karar verildi. Burada taksiratı olan şüphelilerin olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için gereken her şey yapılacak. Bundan sonrasına yargı karar verecek. Her şey yeni baştan ele alınacak. Burada kamuoyunun vicdanını tatmin eden BBP camiasının Alperenlerin bu noktadaki tereddütlerini giderecek her türlü çalışmayı yapacak. Kardeşlerimiz, Alperenlerimizin bize karşı kızgın veya kırgınlığının sebebi de biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Devlet Denetleme Kuruluna bir rapor hazırlatmıştı. Bu rapor kamuoyuna yayıldıktan sonra değerlendirmeler oldu. İşin ilk anından sona dakikasına kadar bizzat ilgilendiğim konuda raporda, doğrusu hilaf-i hakikat konusunda bazı unsurlar vardı. Benim esasında tepkim, bu raporda masa başında sahada olanları anlamadan dinlemeden yapılan işlerdi. Benim tepkim bunaydı. Muhsin başkanın yaşadığı olayla ilgili bir değerlendirme yapmam, onun bu olayını hafife almam akla ziyan bir iştir” şeklinde konuştu.