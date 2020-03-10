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Binanın 3. katından düştü, cesedi dere yatağında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2020 10:41 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde dün gece 3. kattaki evinin balkonundan düşen 38 yaşında Pınar G.’nin cesedi, apartmanın arkasındaki dere yatağında bulundu.

Binanın 3. katından düştü, cesedi dere yatağında bulundu

Dün gece Tepecik Mahallesi Atatürk Caddesi yakınlarından geçen dere yatağında hareketsiz birini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 38 yaşındaki Pınar G.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Pınar G.’nin oturduğu apartmanın 3. katındaki balkondan dere yatağına düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Evli ve bir çocuk annesi olan Pınar G.’nin cesedi Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

(İHA)

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Çanakkale Bayramiç

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