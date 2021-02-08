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Binanın çatısı uçtu, koşarak ölümden kurtuldu

08.02.2021 23:41 | Son Güncelleme:
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Binanın çatısı uçtu, koşarak ölümden kurtuldu

Sultangazi’de şiddetli fırtınada bir binanın çatısı uçarak yola düştü.

Sultangazi’de şiddetli fırtınada bir binanın çatısı uçarak yola düştü. O sırada yoldan geçen bir kişi koşarak kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultangazi’de akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgarda bazı binaların çatıları uçtu. Çatıdan düşen parçalar nedeniyle park halindeki çok sayıda araç hasar gördü. İhbar üzerine çatının uçtuğu bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yola düşen parçaları toplamak için çalışma başlattı.
Binanın çatısının uçtuğu sırada sokakta olan bir kişi son anda parçaları görerek koşmaya başladı. Vatandaşın ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çatı parçaları park halindeki araçların üzerine düştüğü sırada bir kişinin koşarak binaya girdiği görülüyor.

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