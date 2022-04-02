Bingöl, Bitlis ve Bolu sahur vakti ne zaman? Bingöl, Bitlis ve Bolu iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Bingöl, Bitlis, Bolu'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Bingöl, Bitlis ev Bolu'da sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

BİNGÖL, BİTLİS VE BOLU SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Bingöl, Bitlis ve Bolu ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

BİNGÖL 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

BİTLİS 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

BOLU 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:



