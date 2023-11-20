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Bingöl'de yolcu otobüsleri kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

20.11.2023 06:59 | Son Güncelleme:
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Bingöl'de peş peşe otobüs kazası haberleri geldi. Kalıova'da kar nedeniyle 2 yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. 2 kazada toplam 22 kişi yaralandı.

Bingöl'de yolcu otobüsleri kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, gece saatlerinde Karlıova ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Karlıova-Erzurum karayolu Boncukgöze köyü mevkiinde, kar ve karla karışık yağmurun etkili olduğu yerde devrildi. Kazada otobüsteki 15 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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7 KİŞİ YARALANDI

Diğer kaza ise, Karlıova-Erzurum karayolu Dörtyol köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen yolcu otobüsü, kayganlaşan yolda devrildi. Kazada otobüsteki 7 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)


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