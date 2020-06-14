Bingöl'deki deprem sonrası Kandilli Rasathanesi'nden uyarı: 10 gün sürecek

Özener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Artçı sayısı 57'ye çıktı. Bir hafta 10 gün artçılar sürecektir. Bunlarla ilgili güncellemeleri biz Kandilli olarak güncellemeleri yansıtacağız.

Bu bölge Erzincan'ın doğusunda. Deprem potansiyeli yüksek bölgeler bunlar.

Oradaki enerji birikimini hesaplayabiliyoruz. Ardından da bu enerji birikiminden ne tür bir deprem üretebileceğini söyleyebiliyoruz. Farklı fay parçaları farklı enerji biriktiriyor. Dolayısıyla da farklı faylarda farklı depremler farklı sürelerde olabiliyor.

AYRINTILAR GELECEK...

