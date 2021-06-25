Bingöl'deki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den kritik açıklama

AFAD'ın verilerine göre Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de, 15.51 kilometre derinliğinde ve 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde olduğunu aktardı. Kandilli’nin verilerine göre, 5.3 büyüklüğündeki deprem yerin 4.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

GÖRÜR: SIKINTILI BÖLGE

Prof. Naci Görür Bingöl'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Karakoçan/Kuşbayırı (Elazığ-Bingöl) yöresinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF’ın (Doğu Anadolu Fay Hattı) Karlıova-Bingöl zonunda ancak Karlıova segmanının batısında Kaynarpınar-Kuşbayırı arasında. Bilindiği gibi, Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz. Sıkıntılı bölge."

İyi akşamlar. Karakoçan/Kuşbayırı (Elazığ-Bingöl) yöresinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF’ın Karlıova-Bingöl zonunda ancak Karlıova segmanının batısında Kaynarpınar-Kuşbayırı arasında. Bilindiği gibi, Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz. Sıkıntılı bölge. pic.twitter.com/ynMWtjdOTE — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 25, 2021

ERCAN: ARKASINDAN BÜYÜK DEPREM GELİRSE ŞAŞIRIRIM

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da depremin ardından yaptığı ilk açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bingöl-Karakoçan depremi M5,3, 21.28'de 4,6 km derinde K45D Doğu Anadolu Kırığı ile doğu-batı Bingöl Karakoçan, Sancak Uzunpınar kırığı kavşağında, 6 saniye sürdü. Kırsal kötü evler dışında büyük yıkım yapmaz. Son deprem 2010'da M6,0'dır. Arkasından büyük deprem gelirse şaşırırım.

Bingöl-Karakoçan-Kiği-Elmalı dörtgeni depremlerin koşu alanıdır. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ile Sancak-Uzunpınar çevrili bir dörgen Türkiye'nin en duyarlı, en gergin alandır. DAK-KAK ile keşişmiştir. Burası yüksek çekincelidir. M5,3 ile kolay atlatılmıştır."

BİNGÖL KARAKOÇAN DEPREMİ M5,3, 21.28'de 4,6 km derinde K45D Doğu Anadolu Kırığı ile doğu-batı Bingöl Karakoçan, Sancak Uzunpınar kırığı kavşağında, 6 saniye sürdü. Kırsal kötü evler dışında büyük yıkım yapmaz. Son deprem 2010'da M6,0'dır.Arkasından büyük deprem gelirse şaşırırım pic.twitter.com/jRoObWZQZC — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) June 25, 2021



