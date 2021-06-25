Son Dakika: Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 15,51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) June 25, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Merkez üssü Bingöl olan deprem birçok ilde hissedildi.
Ayrıntılar geliyor...
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