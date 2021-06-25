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Son Dakika: Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem

25.06.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika: Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15,51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Merkez üssü Bingöl olan deprem birçok ilde hissedildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
deprem Bingöl
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