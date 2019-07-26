HABER

Bingöl Et ve Süt Kurumu bahçesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 23:32 | Son Güncelleme

Bingöl Et ve Süt Kurumu bahçesinde yangın

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, Et ve Süt Kurumunun bahçesinde çıkan ot yangını söndürüldü.

Merkez Simani Mahallesi'ndeki kurumun bahçesinin arka tarafında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kuru otların tutuşması başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Bingöl Belediyesi İtfaiye ekipleri, kurum çalışanları ve TOMA'ların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri, otların tekrar tutuşması ihtimaline karşı soğutma çalışması yaptı.

Bingöl Et ve Süt Kurumu Müdürü Burhan Coşkun, yaptığı açıklamada, yangının herhangi bir zarara sebebiyet vermeden tamamen söndürüldüğünü söyledi.

Yangının bahçeye atılan bir izmaritten çıktığını tahmin ettiklerini dile getiren Coşkun, "Çok şükür binalara yansımadan belediye ve emniyet ekipleri tarafından müdahale edildi. Fazla bir sıkıntımız yok, kazasız belasız atlattık. Yaklaşık 100 dönümlük bir alan yandı." ifadesini kullandı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladıArka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladı
Mursi, vefatının 40. gününde anıldıMursi, vefatının 40. gününde anıldı
İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildiİl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bingöl ot yangını

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Gasp Büro Amirliği'ndeki tüm personelin görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Erbil saldırısını düzenleyen teröristler itiraf etti: Kandil'de planlandı

Erbil saldırısını düzenleyen teröristler itiraf etti: Kandil'de planlandı

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Mahkemeden Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Son dakika: Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı

Hrant Dink davasının firari sanığı yakalandı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.