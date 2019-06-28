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Bingöl’de 150 milyonluk tefeci operasyonu: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 17:37 | Son Güncelleme

Bingöl polisinin 2 ilde 150 milyon TL’den fazla işlem hacmi olan tefecilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.Valilik’ten yapılan açıklamada, “Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 6 ay süren çalışmalar sonucunda; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kurulan Örgüte Üye Olmak, Örgüte Yardım Etmek, Nitelikli Yağma, Tefecilik ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerinin Aklanması olaylarına karışan, çek/senet kırmak ve ticaret yapılıyormuş gibi göstermek suretiyle 15.000.000 TL üzerinde faizli olarak ödünç para veren, borçlarını ödemeyen şahıslara ise baskı ve tehditte bulunan, borçlu kişilerin ikamet ve işyerlerine örgüt üyelerini göndererek alacağını tahsil ettiren şüpheli şahıslara yönelik 28.06.2019 günü Bingöl Merkez ve İstanbul ilinde eş zamanlı olarak 12 adrese düzenlenen operasyonda Y.B.

Bingöl’de 150 milyonluk tefeci operasyonu: 13 gözaltı

Bingöl polisinin 2 ilde 150 milyon TL’den fazla işlem hacmi olan tefecilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Valilik’ten yapılan açıklamada, “Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 6 ay süren çalışmalar sonucunda; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kurulan Örgüte Üye Olmak, Örgüte Yardım Etmek, Nitelikli Yağma, Tefecilik ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerinin Aklanması olaylarına karışan, çek/senet kırmak ve ticaret yapılıyormuş gibi göstermek suretiyle 15.000.000 TL üzerinde faizli olarak ödünç para veren, borçlarını ödemeyen şahıslara ise baskı ve tehditte bulunan, borçlu kişilerin ikamet ve işyerlerine örgüt üyelerini göndererek alacağını tahsil ettiren şüpheli şahıslara yönelik 28.06.2019 günü Bingöl Merkez ve İstanbul ilinde eş zamanlı olarak 12 adrese düzenlenen operasyonda Y.B. , M. B. , H. B. , A. B. , M. B. , B. B. , H. Ç. , H. B. , E. Ü. , T. B. , L. Ü. , M. B. ve H. V. isimli toplam 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. İncelenen banka hesaplarında toplam işlem hacimlerinin 150 Milyon TL’ nin üzerinde olduğu tespit edilen şahısların evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 150 adet farklı şahıslara ait tapu senetleri, 30 adet toplamda 1.300.000 TL değerinde senet, 10 adet cep telefonu ve 3 adet bilgisayar, 150 adet alım satım belgeleri, protokoller, sözleşmeler ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir” denildi.

Bingöl’de 150 milyonluk tefeci operasyonu: 13 gözaltı

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