Bingöl'de 178 köy yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de kar nedeniyle 178 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Geceden beri etkili olan kar yağışı, Bingöl ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle 178 köy yolu ulaşıma kapandı. Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yolların açılması için aralıksız çalışma yürütüyor.

Bingöl-Karlıova yolu Çobantaşı köyü bölgesinde mahsur kalan bazı araçlar, ekiplerce kurtarıldı.

Kar kalınlığı Karlıova ilçe merkezinde 30 santimetreyi aştı.

