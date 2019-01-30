Bingöl’de 281 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl’de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bingöl’de kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle daha önce açılan köy yollarından 281’i tekrar ulaşıma kapandı. Karlıova-Erzurum karayolunun da ulaşıma kapatıldığı kentte, Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesine bağlı 11 ekip, 106 personel ve 48 araçla kapalı yolların açılması için çalışma yaptığı bildirildi.
Meteoroloji, bölgede kar yağışı ve tipinin gün boyu devam edeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.
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