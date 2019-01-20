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Bingöl’de 3 metreyi aşan karla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 16:37 | Son Güncelleme

BİNGÖL’de yoğun yağış sonrası kapanan köy yollarında 3 metreyi aşan karla mücadele sürüyor.

Bingöl’de 3 metreyi aşan karla mücadele

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL (DHA)- BİNGÖL’de yoğun yağış sonrası kapanan köy yollarında 3 metreyi aşan karla mücadele sürüyor. Ekipler, kapanan yolları açmak için yoğun mesai harcıyor.
Bingöl’de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamalar devam ediyor. Karayolları 84’üncü Şube Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin, 3 metreyi aşan kar altında çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 229 köyü yolunu temizleyip açtı. Kapalı olan 52 köy yolunun açılması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Bingöl’de 3 metreyi aşan karla mücadele

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