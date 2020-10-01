Bingöl’de operasyon, silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl’de jandarma ekiplerinin belirlediği bir adrese operasyon yapıldı, ruhsatsız çeşitli silahlar ve esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Karlıova ilçesi kırsalında bulunan 1 adreste kubar esrar, av tüfeği, tabanca ve bu silahlara ait çok miktarda mühimmat bulunduğu yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda adli makamlardan alınan arama kararı neticesinde operasyon icra edilmiştir. Operasyon icra edilen adreste yapılan aramalar neticesinde 433 gram kubar esrar, çok sayıda silah ve suça konu malzeme ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır” denildi.

Evde yapılan aramada ele geçirilen silahların 1 adet Typon marka yivsiz av tüfeği, 1 adet tek kırma av tüfeği, 1 adet Blow marka ses ve gaz fişeği atabilen tabanca, 2 adet av tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü ve 3 adet tırtıklı av bıçağı olduğu aktarıldı.

