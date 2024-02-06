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Binlerce insanın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

kadir.gunduz kadir.gunduz
06.02.2024 10:44 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin Adıyaman’da KGYS kameralarına yansıyan görüntülerinde, sarsıntının şiddetiyle elektriğin kent genelinde saniyeler içinde kesildiği görülüyor.

6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem anına ait yeni Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan yeni görüntüler ortaya çıktı. Kentin değişik noktalarındaki KGYS kameralarına yansıyan görüntülerde depremin şiddetini gözler önünü seriyor. Depremin başlamasından birkaç saniye sonra şehrin tüm elektriklerinin kesildiği ve kameralarında kayıttan çıktığı görülüyor.

Depremin şiddeti sabah gün ışığıyla ortaya çıktı. Adıyaman’da yıkılan binaların, görüntüsü dron ile böyle görüntülenmişti.
Depremde Adıyaman’da binlerce bina yıkıldı. Adıyaman’da 5 bin 953 bina depremde yıkılırken, 20 bin 201 bina ise ağır hasar aldı. Adıyaman’da çöken binaların enkazında kalan 8 bin 387 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 499 kişi yaralandı.

(İHA)

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