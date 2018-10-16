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Binlerce kişi Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'na akın etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 22:25 | Son Güncelleme

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki, Sarp Sınır Kapısı'nda, 2 yıl önce hayata geçirilen 'Orman dışı ürünlerin değerlendirildiği kayın mantarı yetiştiriciliği' projesi kapsamında tanıtım etkinliği düzenlendi. Yıllarca araç ve insan yoğunluğu ile anılan sınır kapısında, bu kez kayın mantarı yoğunluğu yaşandığı dikkat çekti. Vatandaşlar, oluşturulan stantlarda kayın mantarıyla yapılan yemeklerden tattı.

Artvin Valiliği'nin katkılarıyla yaklaşık 2 yıl önce hayata geçirilen 'Orman dışı ürünlerin değerlendirildiği kayın mantarı yetiştiriciliği' projesi kapsamında üretilen kayın mantarı için Sarp Sınır Kapısı'nda tanıtım etkinliği düzenlendi. Tanıtım etkinliğine, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Artvin Muhtarlar Derneği Başkanı Cafer Azizağaoğlu, mantar üreticileri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında, Türkiye’nin Kafkas ülkelerine açılan ve yılda yaklaşık 7 milyon insanın giriş- çıkış yaptığı Sarp Sınır Kapısı’nın Türkiye tarafında oluşturulan stantlarda önceden aşçılar tarafından hazırlanıp kayın mantarıyla pişirilen 5 çeşit yemek de tanıtıldı. Birbirinden leziz mantar yemeklerine vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Vatandaşlar, kayın mantarıyla yapılan yemeklerden tatmak için stantların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlikte yaklaşık 3 bin kişiye yemek dağıtıldı.

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'ZEHİRLENME TEHLİKESİ YOKTUR'

Artvin İli Mantar Yetiştiriciliği Başkanı Ali Fuat Beyez, projenin orman köylüsü için adeta altın niteliğinde gelir getirecek bir proje olduğunu belirterek, bu sayede orman köylülerinin az maliyetle önemli bir gelir elde etmeye başladıklarını da söyledi. Beyaz, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 50 hibe destekli projelerinden faydalandık. Sayın Valimiz Ömer Doğanay'ın büyük destekleriyle bugün ilimiz genelinde 27 tam otomasyonlu mantar üretim serası kuruldu. Bunlardan 8 seramızda aktif olarak mantar üretimimiz devam etmektedir. Diğer seralarımızda yakın zamanda ürün almaya başlayacağız. Ürünlerimiz sertifikalı olduğu için zehirlenme tehlikesi yoktur. Mantarlarımız kütük üzerinde hava ve su ile hayat bulan doğal ürünlerdir" dedi.

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