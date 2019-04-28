Binlerce kişi Çamlıca Camisi'nde buluştu

"Ne mutlu bizlere ki bu gök kubbenin altında, çocuk genç, yaşlı binlerce Müslüman buluştuk, birlikte secde ettik, Rabb'imize niyazımızı ifade ettik, eda ettik, kabul buyursun Rabb'im inşallah." diyen Erbaş, okumanın ve öğrenmenin önemine değindi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra, İstanbul'daki bazı ilçe müftüleri ile çevre illerden müftülerin de katıldığı programda, kalabalık dolayısıyla avluda saf tutan cemaatin burayı doldurduğu, buraya sığmayanların ise dış avluda ve caminin bahçe kısmında namaz kıldıkları görüldü.

Düzenli olarak yapılan sabah namazı buluşmaları etkinliğinin final programında genç, yaşlı, çocuk her yaştan binlerce vatandaş Çamlıca Camisi'ne akın etti.

Erbaş, "Allah Resulü Efendimiz bütün insanlığa şu mesajı verdi, 'Benim ümmetimin gençlerinin, çocuklarının, benim ümmetimin mensuplarının elinden kitap ve kalem düşmeyecek.' Asırlar boyunca bu ümmetin çocuk ve gençlerinin elinden kitap kalem düşmediği zamanlarda hep yüceldik, hep yükseldik. Ama kitap ve kalem, öğrenmek, öğretmek bizden uzaklaşınca bu ümmet geriledi, zayıfladı. İnşallah bugün elinde kalem ve kitap olan öğrenme ve öğretme peşinde olan gençlerimiz var, umutluyuz." diye konuştu.

- "Üstümüze düşen bu camileri hep böyle doldurmak"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ise namazlarını avluda kıldıklarını, birçok kişinin ise içeri giremediğini söylediğini ifade etti.

63 bin kişilik camide bugün içeri giremeyenlerle birlikte çok büyük bir cemaatin Çamlıca Camisi'ne akın ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Neden akın etti? Ben de Müslümanlardanım demek için, büyük bir ümmetin parçası olduğunu hissedebilmek ve dünyaya haykırabilmek için. Herhalde bundan böyle üstümüze düşen, bu camileri hep böyle doldurmak. Çünkü inanın ki bizim buradaki birlik tablomuz, dünyaya vermemiz gereken mesaj. Bu ümmetin düşmanlarına vermemiz gereken mesaj. Müslümanların üzerinde planlar kuranlara vermemiz gereken mesaj. Ve inanın onları en çok ürküten de işte buradaki bu birlik tablosu."