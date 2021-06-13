HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Biontech aşısı yan etkileri neler? Biontech aşısını kimler olmalı, kimler olmamalı?

Biontech aşısı yan etkileri neler? Biontech aşısını kimler olmalı, kimler olmamalı?

13.06.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs aşı süreci devam ederken Biontech aşısı yan etkileri merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı çok merak edilen Pfizer Biontech aşısı kılavuzunu yayınlandı. Ülkemizde Sinovac ve Pfizer Biontech aşıları tüm hızıyla uygulanmaya devam ederken Biontech aşısı yan etkileri neler sorusu araştırılıyor. Peki Biontech aşısı yan etkileri neler? Biontech aşısını kimler olmalı, kimler olmamalı? İşte yanıtı...

Biontech aşısı yan etkileri neler? Biontech aşısını kimler olmalı, kimler olmamalı?

Vatanaşlar Biontech aşısı yan etkilerini merak ediyor. Sağlık Bakanlığı ilgiyle takip edilip araştırılan Pfizer Biontech aşısı kılavuzunu yayınlandı. Sinovac ve Pfizer Biontech aşıları Türkiye'de uygulanmaya devam ederken Biontech aşısı yan etkileri neler sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki Biontech aşısı yan etkileri neler?

BİONTECH AŞISI YAN ETKİLERİ NELER VE BİONTECH AŞISINI KİMLER OLMALI, KİMLER OLMAMALI?

Biontech aşısının yan etkileri nelerdir ve Biontech aşısını kimler olmalı soruları vatandaşlar tarafından merak konusu ediliyor. Sağlık Bakanlığı COVID-19 mRNA aşısı olan BioNTech-Pfizer aşısının kullanımına ilişkin merak edilen kılavuzu yayımladı.

En az dört hafta ara ile ve birer doz olmak üzere toplamda iki doz şeklinde uygulanacak olan koronavirüs aşısının, aşı içeriğinde yer alan herhangi bir maddeye karşı anafilaksi (alerjik şok) öyküsü varlığında uygulanmayacağı ifade edildi. Öte yandan aşının ilk dozunun sonrasında anafilaksi öyküsü varlığında da ikinci dozun uygulanmayacağı söylendi. Sağlık Bakanlığı, önlem alınarak aşı uygulanması gereken durumları da ifade etti. Kılavuza göre, aşının içeriğinde yer alan herhangi bir maddeye karşı veya aşının ilk dozunu takiben anafilaksi dışı akut alerjik reaksiyon öyküsü varlığında aşının bir sonraki dozu uygulanmadan önce bir alerji veya immünoloji uzmanına danışılması gerekli.

Aşı, 38ºC ve üzerinde ateşi bulunan kişilerde, henüz kesin tanı konulamamış akut hastalıklarda, kronik hastalıkların akut atakları esnasında ise ertelenecek.

İkinci bir talimata kadar aktif COVID-19 hastasına, 180 gün içerisinde COVID-19’u geçirmiş (PCR testiyle doğrulanmış olan) ve aşının uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış bir COVID-19 vakasıyla temasta bulunan kişilere de aşının uygulanmayacağının belirtildiği kılavuzda şunlar söylendi:

  • Yapılan aşının her iki dozu da aynı pandemik aşı ile uygulanmalıdır.

  • Gebelik esnasında mRNA aşısının (BNT162b2) uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde uygulanabilir. İlk trimesterde uygulanmaması tercih edilir.

• İmmün suprese kişilere aşı yanıtının en iyi olabileceği zaman aralığını saptayabilmek için takip eden klinisyenin değerlendirmesine bağlı olarak aşı uygulanmalıdır.

• Trombositopeni ve kanama bozukluğu bulunan hastalarda intramüsküler enjeksiyon kanamaya neden olabilir.

Kılavuza göre, BioNTech-Pfizer aşısı ile diğer aşılar arasında (öncesinde ve sonrasında) iki hafta süre bırakılması tercih edilmeli. Herhangi bir şekilde, mRNA aşısı bu aralıktan önce uygulanmış ise her iki aşının da tekrarlanmasına gerek yok.

  • Emzirme döneminde mRNA aşısının (BNT162b2) uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde uygulanabilmektedir.

  • Kontrolsüz epilepsi ve Guillain-Barre Sendromu, transvers myelit gibi enfeksiyonla ve aşıyla alevlenebilen nörolojik hastalık tanısı bulunanlara takip eden klinisyen tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak aşılama kararı verilir.

  • "Kuduz, tetanos toksoidi içeren aşılarla, kızamık, hepatit-A/B aşıları gibi temas sonrası uygulanması gereken aşılarla zaman aralığı bırakılmadan uygulanabilir.

  • Tüberkülin deri testi ise ya aşıyla aynı gün yapılmalı ya da aşı uygulamasından en az dört hafta sonrasına kadar ertelenmelidir.

  • Aşı kişiye oturur şekildeyken uygulanmalıdır.

  • Aşı uygulamasından sonra olası alerjik reaksiyonlar açısından kişi bilgilendirilmeli ve 15 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır.

  • Aşı uygulaması öncesinde mutlaka karekod okutulmalıdır. Aşı uygulanmış kişiye ait bilgiler “AŞILA” mobil uygulamasına kaydedilecektir.

  • Pandemik COVID-19 aşılarının uygulanması sonrasında ortaya çıkabilecek erken ve geç istenmeyen etkiler Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS),Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) veya Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden bildirilecektir."

  • Alerji öyküsü bulunan kişiler 30 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır.

  • Daha sonraki dönemde de herhangi bir yan etki gelişiminde en yakın sağlık kuruluşuna başvurması söylenmelidir.


    • ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    En iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünüEn iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünü
    Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
    Koronavirüsle arttı! Kan sulandırıcı kullananlara kiraz uyarısıKoronavirüsle arttı! Kan sulandırıcı kullananlara kiraz uyarısı
    Anahtar Kelimeler:
    pandemi Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Okuyucu Yorumları 0 yorum

    En Çok Okunan Haberler

    İngiltere'de dikkat çeken araştırma! İşte yeni koronavirüs belirtileri

    İngiltere'de dikkat çeken araştırma! İşte yeni koronavirüs belirtileri

    Seçimi kazandı ama mahalle muhtarsız kaldı

    Seçimi kazandı ama mahalle muhtarsız kaldı

    Şoke eden yanıt! "Şu an minik ve kendi popom"

    Şoke eden yanıt! "Şu an minik ve kendi popom"

    Fenerbahçe'de Andrea Pirlo sürprizi

    Fenerbahçe'de Andrea Pirlo sürprizi

    'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

    'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

    Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

    Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

    İlginizi Çekebilir

    Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

    Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

    Almanya, Türkiye'nin de aralarında olduğu riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

    Almanya, Türkiye'nin de aralarında olduğu riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

    Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

    Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

    Erdoğan görünce konvoyunu durdurdu

    Erdoğan görünce konvoyunu durdurdu

    Çobanlık yaparken Robert'e girmişti! Hollanda harekete geçti

    Çobanlık yaparken Robert'e girmişti! Hollanda harekete geçti

    Bakan Koca duyurdu! Aşılama programına onlar da dahil edildi

    Bakan Koca duyurdu! Aşılama programına onlar da dahil edildi

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.