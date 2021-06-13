Biontech aşısı yan etkileri neler? Biontech aşısını kimler olmalı, kimler olmamalı?

En az dört hafta ara ile ve birer doz olmak üzere toplamda iki doz şeklinde uygulanacak olan koronavirüs aşısının, aşı içeriğinde yer alan herhangi bir maddeye karşı anafilaksi (alerjik şok) öyküsü varlığında uygulanmayacağı ifade edildi. Öte yandan aşının ilk dozunun sonrasında anafilaksi öyküsü varlığında da ikinci dozun uygulanmayacağı söylendi. Sağlık Bakanlığı, önlem alınarak aşı uygulanması gereken durumları da ifade etti. Kılavuza göre, aşının içeriğinde yer alan herhangi bir maddeye karşı veya aşının ilk dozunu takiben anafilaksi dışı akut alerjik reaksiyon öyküsü varlığında aşının bir sonraki dozu uygulanmadan önce bir alerji veya immünoloji uzmanına danışılması gerekli.

Biontech aşısının yan etkileri nelerdir ve Biontech aşısını kimler olmalı soruları vatandaşlar tarafından merak konusu ediliyor. Sağlık Bakanlığı COVID-19 mRNA aşısı olan BioNTech-Pfizer aşısının kullanımına ilişkin merak edilen kılavuzu yayımladı.

Vatanaşlar Biontech aşısı yan etkilerini merak ediyor. Sağlık Bakanlığı ilgiyle takip edilip araştırılan Pfizer Biontech aşısı kılavuzunu yayınlandı. Sinovac ve Pfizer Biontech aşıları Türkiye'de uygulanmaya devam ederken Biontech aşısı yan etkileri neler sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki Biontech aşısı yan etkileri neler?

Aşı, 38ºC ve üzerinde ateşi bulunan kişilerde, henüz kesin tanı konulamamış akut hastalıklarda, kronik hastalıkların akut atakları esnasında ise ertelenecek.

İkinci bir talimata kadar aktif COVID-19 hastasına, 180 gün içerisinde COVID-19’u geçirmiş (PCR testiyle doğrulanmış olan) ve aşının uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış bir COVID-19 vakasıyla temasta bulunan kişilere de aşının uygulanmayacağının belirtildiği kılavuzda şunlar söylendi:

Yapılan aşının her iki dozu da aynı pandemik aşı ile uygulanmalıdır.

Gebelik esnasında mRNA aşısının (BNT162b2) uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde uygulanabilir. İlk trimesterde uygulanmaması tercih edilir.

• İmmün suprese kişilere aşı yanıtının en iyi olabileceği zaman aralığını saptayabilmek için takip eden klinisyenin değerlendirmesine bağlı olarak aşı uygulanmalıdır.

• Trombositopeni ve kanama bozukluğu bulunan hastalarda intramüsküler enjeksiyon kanamaya neden olabilir.

Kılavuza göre, BioNTech-Pfizer aşısı ile diğer aşılar arasında (öncesinde ve sonrasında) iki hafta süre bırakılması tercih edilmeli. Herhangi bir şekilde, mRNA aşısı bu aralıktan önce uygulanmış ise her iki aşının da tekrarlanmasına gerek yok.