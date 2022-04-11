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Bipolar bozukluğu olan kişilerde uykusuzluk başka hastalıklara yol açabiliyor

11.04.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uykusuzluk her kesimden insanın çektiği ortak sorunlardan. Günler süren uykusuzluk günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle bipolar hastalığına sahip kişilerin uykusuzluk sorunu çekmeleri tehlike oluşturuyor. Bipolar bozukluk yaşayan kişiler uykusuzluk problemi çekiyorsa ve oruç tutuyorsa başka hastalıkların önüne geçmek, hastalıklarının tetiklenmesini önlemek adına mutlaka doktora görünmeliler.

Bipolar bozukluğu olan kişilerde uykusuzluk başka hastalıklara yol açabiliyor

Uyku, vücudun dinlenebilmesi ve kendini toparlayabilmesi için en önemli ihtiyaçlardan. Uyku düzeninin bozulması uykusuzluğa yol açıyor. Kişinin gün içerisinde hareketlerini kısıtlayarak yorgun ve bitkin olmasına neden olan uykusuzluğu mutlaka çözmek gerekiyor. Ramazan ayında sahur nedeniyle uyku düzeninin bozulmasının bazı hastalıkları tetikleyebileceğini belirten Psikiyatrist Doç. Dr. Hakan Balıbey, “Bu hastalarımıza özellikle dikkatli olmalarını, doktorlarına danışmalarını tavsiye ederiz. Bipolar duygu durum bozukluğu olan hastalarda uykusuzluk farklı hastalıkları tetikleyebiliyor. Aşırı hareketlenebiliyor, konuşmaları artabiliyor ve huzursuz olabiliyorlar” dedi.

SUSUZ KALMAK SİNİRLİ OLMAYA NEDEN OLUYOR

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Ramazan ayıyla birlikte vatandaşların oruç tutarken sağlıklı kalmak için uyku düzeni ve beslenme şekline dikkat etmesi kaydeden psikiyatrist Doç. Dr. Hakan Balıbey, susuz kalmanın sinirli olmaya neden olduğunu ifade etti. Susuz kalmanın bazı sıkıntılara yol açabileceğini aktaran psikiyatrist Doc. Dr. Balıbey, "Kişi dini vecibesini yerine getirmesi nedeniyle büyük bir huzur yaşamaktadır. Bu nedenle oruç tutabilenlere, tutun diyoruz. Ancak bazı hastalar için özellik arz etmekte. Öncelikle doktorlarına danışmalarını tavsiye ediyoruz. Eğer gidemiyorlarsa genel olarak şunu söyleyebiliriz hafif ve orta derecede hastalarımız için ilaçlarını aksatmamak kaydıyla uyku düzenlerine dikkat ederek oruçlarını tutabilirler. Bunun dışında bizim ağır dediğimiz alevli psikotik durumlarda ve bunun yanında Duygu durum bozukluğu Bipolar afektif bozukluğunda (İki uçlu mizaç bozukluğu) (Manik Depresif bozukluk) özellikle dikkat edilmesi gereken durumlar söz konusudur. Bu hastalıklar lityum, depakin gibi ilaçlar kullanabilmektedirler” diye konuştu.

HASTALAR DOKTORLARA DANIŞARAK ORUÇ TUTMALIDIR

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Uzun süre susuz kalmanın kan düzeyinde değişikliklere yol açabileceğini aktaran psikiyatrist Doç. Dr. Balıbey, “Uyku düzeninin sahur nedeniyle bozulması bu hastalıkları tetikleyebilir. Bu hastalarımıza özellikle dikkatli olmalarını, doktorlarına danışmalarını tavsiye ederiz. Bipolar (Manik Depresif) bozukluk hastaları uykusuz kalınca hastalıkları tetiklenebiliyor, hareketlenebiliyor, canlanabiliyor, konuşmaları artabiliyor ve huzursuz olabiliyorlar. Bipolarların özellikle manik atak safhası tetiklenebiliyor. Şizofrenlerde psikotik bozukluk dediğimiz muhakemesi bozuk hastalarımız ilaçlarını aksatmaları nedeniyle yine atak geçirme durumları söz konusu olabilir. İlaçlarına ve uykularına dikkat ettikleri sürece bu minimalize kalabiliyor. Fas’ta yapılan bir araştırmada oruç tutan bipolar hastaların yüzde 60’ında hastalığın yenilendiği ve atakların geldiği saptanmış. Bu hastalığa sahip olup oruç tutmayanlarda bile yüzde 30 oranında atak riski söz konusu. Dolayısıyla bu hastaların daha dikkatli olmaları ve doktorlarıyla iş birliği içinde olmaları çok daha uygun olacaktır. Bunun dışındaki diğer hastalarımız oruç tutabilir” şeklinde konuştu.

İFTARI VE SAHURU KAÇIRMAYIN

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Oruç tutmanın hem empati hem de yardımlaşma duygusunu geliştirdiğini anlatan psikiyatrist Doç. Dr. Balıbey, şöyle konuştu:
"Dini vecibeleri yerine getirmek insanları rahatlatan, huzur veren bir durumdur. Su içmeyi mutlaka ihmal etmeyin. Su içmek bizi rahatlatan bir durumdur. Susuzluk sinirliliğe yol açar, iftara yakın tartışmaların çoğalmasına neden olur. Bol miktarda su içip öğün atlamayalım. İftarımızı ve sahurumuzu yapalım. Bunlar bizi rahatlatacaktır. Özellikle uyku düzenimize dikkat edelim. Aşırı terlemekten, aşırı hareketten kaçınalım. Gün içinde öğlenleri yapılacak yarım saatlik uyku bizleri rahatlatacak, dinçleştirecek, sinir ve asabiyetimizi azaltabilecektir. Oruç tutmak isteyenler oruçlarını tutabilirler ama ciddi bir hastalığı olanlar mutlaka doktorlarına danışsınlar. Uyku düzenlerine dikkat etsinler, yeme içme düzenlerini aksatmasınlar, iftarı ve sahuru kaçırmasınlar, bol miktarda su alsınlar.”

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Anahtar Kelimeler:
bipolar bozukluk
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