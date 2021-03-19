HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bir aile karbonmonoksit gazından zehirlendi: 1 ölü

Bir aile karbonmonoksit gazından zehirlendi: 1 ölü

19.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde’nin Çamardı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden 15 yaşındaki genç öldü, durumu ağır olan 3 kişi ise hastanede tedavi altında.Edinilen bilgiye göre, önceki gün ilçeye bağlı Bereketli Mahallesi’nde meydana gelen olayda Bilal (42), eşi Mahide (42), kızı Ganime (17) ve oğulları Adnan Uğur’dan (15) haber alamayan komşuları, eve girdiklerinde aileyi baygın halde buldu.

Bir aile karbonmonoksit gazından zehirlendi: 1 ölü

Niğde’nin Çamardı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden 15 yaşındaki genç öldü, durumu ağır olan 3 kişi ise hastanede tedavi altında.
Edinilen bilgiye göre, önceki gün ilçeye bağlı Bereketli Mahallesi’nde meydana gelen olayda Bilal (42), eşi Mahide (42), kızı Ganime (17) ve oğulları Adnan Uğur’dan (15) haber alamayan komşuları, eve girdiklerinde aileyi baygın halde buldu. Aile, çağırılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sobadan zehirlendikleri belirlenen aileden, durumu kritik olan Ganime ve Adnan Uğur kardeşler, ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Adnan Uğur, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Uğur çifti ile kızları Ganime’nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSurvivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttuSurvivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttu
Prof. Dr. Dursun Buğra kimdir?Prof. Dr. Dursun Buğra kimdir?
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Van'da 65 yaş ve üzeri için yeni gelişme! Kısıtlama kaldırıldı

Bir ilde 65 yaş ve üzeri için yeni gelişme

Prof. Dr. Dursun Buğra kimdir? Prof. Dr. Dursun Buğra kaç yaşında, uzmanlığı ne?

Prof. Dr. Dursun Buğra kimdir?

Son Dakika: Peynir fabrikasında amonyak tankı patladı! Çok sayıda işçi gazdan etkilendi

Fabrikada korkutan patlama! 30 işçi hastanelik oldu

Son Dakika: HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili AYM'den flaş hamle

AYM'den flaş 'HDP' hamlesi

Temel Karamollaoğlu kimdir? Temel Karamollaoğlu nereli ve kaç yaşında?

Temel Karamollaoğlu kimdir?

Sattığı aracın plakası yüzünden başına gelmeyen kalmadı

Sattığı aracın plakası yüzünden başına gelmeyen kalmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.