Bir an önce nasıl yazılır, bir an önce yazımı nasıl olmalıdır? Bir an önce ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Gün içinde sıkça kullanılan kelimelerden biri olan bir an önce sözcüğü, yazı dilinde hatalı olarak kullanılabiliyor. Bunun nedeni bu kelimenin yazımı ile ilgili toplumun büyük bir kesiminin yanlış yapmasıdır. Ancak TDK kurallarına, okunuş esnasındaki telaffuza ve görünüşüne bakıldığında bu kelimenin nasıl yazılması gerektiği kolayca anlaşılabilir. Eğer her defasında kafa karışıklığı oluşturuyorsa, TDK’ye bakarak kelimenin doğru yazılışı öğrenilebilir.

Bir an önce nasıl yazılır?

Hemen, anında gibi anlamlara gelen bir an önce kelimesi, yazım esnasında sıkça hata yapılan sözcüklerden biridir. Özellikle bir an tamlamasının yazılışında birçok kişi hataya düşer. Türkçe dil bilgisi kuralları arasında tamlamaların ayrı yazılması kuralı da bulunur. Bir an önce kelimesinin yazılışında da tüm kelimelerin ayrı yazılması gerekir. Biran önce şeklinde bitişik olarak yazıldığında imla hatası olur. Bir an önce yazımı ayrı olduğu zaman doğru kullanılmış olur.

Bir an önce bitişik mi yazılır?

Bir an önce ayrı mı yazılır diye araştıran pek çok kişi vardır. Bu sözcüğün yazılışı ile ilgili olarak TDK’de net olarak kural belirtilmiştir. Bir an önce yazarken tüm kelimeleri ayrı yazanlar, bu tamlamayı doğru kullanır. Asıl olarak bir an tamlamasının yazılışı ile ilgili tereddüde düşülür. Bu sözcük her zaman ayrı olarak yazılır ve sonrasına gelen ekler de ayrı yazılmalıdır. Dolayısıyla bir an önce yazarken kelimelerin her birini birbirinden ayırmak gerekir.

Bir an önce yazımı ile ilgili örnek cümleler

Bir an önce doğru yazılışı ile ilgili en net ve doğru bilgiye TDK’den ulaşmak mümkündür. Bu sözlükte hem kelimenin doğru yazılışı hem de anlamı yer alır. Dolayısıyla cümle içinde kullanırken doğru yazılışı nasıl olmalı diye merak edenler Bir an önce TDK kurallarınca ayrı yazılır. Örnek cümleler: