Adliyede başsavcı ile avukat arasında tuvalet kavgası: Bakanlık devreye girdi, kazanan belli oldu! 'Herkesi bekleriz'

Kaş ilçesindeki Kaş Adliyesi'nde 16 Mayıs'ta saat 16.50 sıralarında tuvalete giren avukat Hakan Tüzen ile aynı sıralarda tuvalette olan başsavcı Gökhan Feyzoğlu arasında tartışma çıktı. Avukat Tüzen'in, başsavcı Feyzoğlu tarafından zorla dışarı çıkarıldığına dair iddiaları içeren olaylardan sonra kilidi değiştirilen ve avukatların girişine yasaklanan tuvalet krizi çözüme kavuştu. Hem başsavcı Gökhan Feyzoğlu hem de Antalya Barosu ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Adalet Bakanlığı'na da taşınan olayla ilgili, TBB ile Bakanlık arasındaki görüşmelerde önce olumlu bir sonuç çıkmadı.

Antalya Baro Başkanı Avukat Hüseyin Geçilmez'in, bakanlık nezdindeki görüşmelerden olumlu netice alınamadığı yönündeki açıklamasından bir süre sonra ise tuvalet krizinin çözüldüğü yönünde ikinci duyuru yapıldı. Baro Başkanı Geçilmez, bakanlık nezdindeki görüşmeler sonucunda adliyedeki tuvaletin avukatların da kullanımına açıldığını dile getirdi.

'HERKESİ BEKLERİZ'

Avukatların yeniden kullanımına açılan tuvalet artık kilitlenmiyor. Avukat Hakan Tüzen, anahtarla kilitleme uygulamasının da iptal edildiğini, artık anahtarsız tuvalete girilebildiğini söyledi. Tüzen, "Adliye tuvaletimizin kilidi söküldü. Artık tüm vatandaşlara da açık. Herkesi bekleriz" dedi.

BAŞSAVCI VE KORUMA POLİS HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Diğer yandan, Elmalı ve Kaş Cumhuriyet başsavcılıklarına avukat Tüzen ile Antalya Barosu Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurularında, Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu ve koruma polis memuru Samet Kurt'un 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından yargılanmaları ve cezalandırılmaları istendi. Dilekçede, başsavcının mevcut nüfuzunu kullanarak koruma polisini, avukat Tüzen'i tuvaletten çıkarmak için idari olarak üst konumda olması nedeniyle kanunsuz emir ve talimatlarıyla yönlendirdiği, koruma polisinin de zor ve cebir kullanarak avukatı kolundan çekip ittirmek suretiyle fiziki müdahalede bulunarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu işledikleri belirtildi. Başsavcının, 'Ben başsavcı olarak uğraşacağım seninle. Göreceksin' sözleri tehdit olarak gösterildi. Avukat Tüzen'in sicilini almak üzere adliye personelini baro odasına göndermesi de görevi kötüye kullanma olarak ifade edildi.

HSK VE BAKANLIĞA ŞİKAYETLER

Söz konusu olaylarla ilgili Antalya Barosu Başkan Yardımcısı Mehmet Fettahoğlu imzasıyla Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderilen şikayet dilekçelerinde ise Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu'nun avukat Hakan Tüzen'e karşı sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77'inci maddesi uyarınca gereğinin yapılması istendi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





