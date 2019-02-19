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Bir anda alev aldı! Korku dolu anlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 08:25 | Son Güncelleme

Park halindeki hafif ticari aracın alev alması bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Mahallelinin seferber olduğu anlarda herkes evinden kovalarla su taşıdı. Ancak çıkan yangını söndürmeye yetmedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, 1 saatlik çalışmadan sonra söndürüldü. İşte korku dolu anlarda yaşananlar...

Bursa'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangına mahalleli, hortumla ve kovalarla taşıdıkları suyla müdahale etti. İtfaiye tarafından yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Kova kova su taşıyarak söndürdüler

​Merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Kanarya Sokak’ta saat 04.00 sıralarında Gökhan Kutlu'ya ait park halindeki 16 EC 705 plakalı hafif ticari araçta yangın çıktı.
Aracın motor kısmından yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Uyanan Kutlu ve komşuları, alevlere hortumla ve kovalarla taşınan suyla müdahale etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına 1 saatlik çalışmayla söndürdü.
Aracın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)
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yangın Bursa

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