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Bir anda bırakıp kaçtı! Polis her yerde onu arıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 06:16 | Son Güncelleme

Olay, dün akşam saatlerinde Batman Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre bir kadın, beraberinde getirdiği bebeği, terminalin tuvaletindeki bir kabine bıraktıktan sonra hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kısa süre sonra bebeğin ağlama sesini duyan görevliler, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bebeği tedbir amacıyla Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırdı.

Bir anda bırakıp kaçtı! Polis her yerde onu arıyor!

Olay, dün akşam saatlerinde Batman Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre bir kadın, beraberinde getirdiği bebeği, terminalin tuvaletindeki bir kabine bıraktıktan sonra hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Kısa süre sonra bebeğin ağlama sesini duyan görevliler, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bebeği tedbir amacıyla Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırdı. Polis ise, olayla ilgili çalışma başlattı.

Terminalin güvenlik kameralarını inceleyen polis, bebeği bırakan şahsın M.E. olduğunu belirledi. Şahsın, terminale Diyarbakır’dan geldiği de belirlendi. M.E.’nin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü de öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Batman şehirlerarası otobüs terminali sahipsiz bebek

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