Bir anda denizin rengi değişti! Dünya onu eşsiz rengiyle biliyordu... Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı

Antalya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısı yaptığı iller arasında bulunuyordu. Meteoroloji'nin uyarılarından sonra özellikle Antalya'nın batı ilçelerinde yağmur etkili oldu. Yaşamı pek çok anlamda olumsuz etkileyen yağışlarda vatandaşlar büyük zorluklar yaşarken Kaş'taki, rengiyle dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nın rengi de görenleri şaşkına çevirdi. İşte Antalya'daki yağmurda yaşananlar...

RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

Kaş ilçesinde kuvvetli yağışın etkisiyle sokak ve caddeler su altında kaldı. Etkisini öğle saatlerinde artıran yağmur nedeniyle araçlar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su ise Kaputaş Plajı'nda denizin rengi kahverengiye döndü.

KAPUTAŞ PLAJI BENZERSİZ RENGİYLE MEŞHUR

Antalya'da turkuaz rengi suyuyla dünyaca üne sahip Kaputaş Plajı, eşsiz denizi ve kumsalıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Kaş'taki Kaputaş Plajı, suyunun açık yeşilden maviye doğru değişen benzersiz rengi, el değmemiş doğallığıyla dünyanın en güzel plajları arasında gösteriliyor.

ADRASAN'I DOLU VURDU

Antalya'nın batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili olurken, Kumluca ilçesinin önemli turizm merkezlerinden Adrasan Mahallesi'ne fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Dolu, cam ve plastik seralarda hasara neden oldu, ağaçların meyveleri döküldü.

Şiddetli yağış, Kumluca ve Demre ilçelerinde de yaşamı olumsuz etkiledi; toptancı hallerinde kamyon ve TIR'lara bir süre yükleme yapılamadı.

FİNİKE'YE 59,4 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Finike ilçesinde sağanak sonrası ani su baskınları oluştu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, ilçede son 24 saat içinde metrekareye 59,4 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

İlçede yağışlar sonrası birçok mahallede de su baskınları meydana geldi. (DHA)

METEOROLOJİ'DEN 7 KENTE SARI UYARI

Öte yandan Meteoroloji'den yarın için 4 bölgede sağanak yağış uyarısı da geldi. Yağışların, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli olması beklenirken Muğla, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Hakkari için de sarı uyarı yapıldı. Antalya'da da kuvvetli yağış olacağı kaydedildi. Diğer yandan İstanbul'un Avrupa yakasında da sağanak yağış olacağı aktarıldı.

Meteoroloji'nin son uyarılarına göre yarın Marmara, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak olacak. Özellikle Erzincan, Erzurum, Kars, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar olacağı da ifade edildi. Vatandaşlara sel ve su taşkını gibi afetlere karşı dikkatli olma uyarısı yapıldı.

30 KASIM 2022 HAVA DURUMU

ANKARA: 15, Puslu ve parçalı bulutlu

İSTANBUL: 16, Sağanak yağışlı

İZMİR: 19, Gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 12, Sağanak yağışlı

ANTALYA: 19, Yağmurlu

HATAY: 18, Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR: Puslu, parçalı bulutlu

KONYA: 14, Parçalı bulutlu

SİNOP: 17, Parçalı bulutlu

TRABZON: 18, Yağmurlu

ERZURUM: 4, Kar yağışlı

VAN: 10, Kar yağışlı

DİYARBAKIR: 10, Sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 15, Yağmurlu

ŞANLIURFA: 15, Yağmurlu



