Bir anda denizin rengi değişti! Dünya onu eşsiz rengiyle biliyordu... Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı

Antalya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısı yaptığı iller arasında bulunuyordu. Meteoroloji'nin uyarılarından sonra özellikle Antalya'nın batı ilçelerinde yağmur etkili oldu. Yaşamı pek çok anlamda olumsuz etkileyen yağışlarda vatandaşlar büyük zorluklar yaşarken Kaş'taki, rengiyle dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nın rengi de görenleri şaşkına çevirdi. İşte Antalya'daki yağmurda yaşananlar...
Kaş ilçesinde kuvvetli yağışın etkisiyle sokak ve caddeler su altında kaldı. Etkisini öğle saatlerinde artıran yağmur nedeniyle araçlar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su ise Kaputaş Plajı'nda denizin rengi kahverengiye döndü.
Antalya'da turkuaz rengi suyuyla dünyaca üne sahip Kaputaş Plajı, eşsiz denizi ve kumsalıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
Kaş'taki Kaputaş Plajı, suyunun açık yeşilden maviye doğru değişen benzersiz rengi, el değmemiş doğallığıyla dünyanın en güzel plajları arasında gösteriliyor.
Antalya'nın batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili olurken, Kumluca ilçesinin önemli turizm merkezlerinden Adrasan Mahallesi'ne fındık büyüklüğünde dolu yağdı.
Dolu, cam ve plastik seralarda hasara neden oldu, ağaçların meyveleri döküldü.
Şiddetli yağış, Kumluca ve Demre ilçelerinde de yaşamı olumsuz etkiledi; toptancı hallerinde kamyon ve TIR'lara bir süre yükleme yapılamadı.
Finike ilçesinde sağanak sonrası ani su baskınları oluştu.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, ilçede son 24 saat içinde metrekareye 59,4 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.
İlçede yağışlar sonrası birçok mahallede de su baskınları meydana geldi. (DHA)
Öte yandan Meteoroloji'den yarın için 4 bölgede sağanak yağış uyarısı da geldi. Yağışların, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli olması beklenirken Muğla, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Hakkari için de sarı uyarı yapıldı. Antalya'da da kuvvetli yağış olacağı kaydedildi. Diğer yandan İstanbul'un Avrupa yakasında da sağanak yağış olacağı aktarıldı.
Meteoroloji'nin son uyarılarına göre yarın Marmara, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak olacak. Özellikle Erzincan, Erzurum, Kars, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar olacağı da ifade edildi. Vatandaşlara sel ve su taşkını gibi afetlere karşı dikkatli olma uyarısı yapıldı.
ANKARA: 15, Puslu ve parçalı bulutlu
İSTANBUL: 16, Sağanak yağışlı
İZMİR: 19, Gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 12, Sağanak yağışlı
ANTALYA: 19, Yağmurlu
HATAY: 18, Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR: Puslu, parçalı bulutlu
KONYA: 14, Parçalı bulutlu
SİNOP: 17, Parçalı bulutlu
TRABZON: 18, Yağmurlu
ERZURUM: 4, Kar yağışlı
VAN: 10, Kar yağışlı
DİYARBAKIR: 10, Sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 15, Yağmurlu
ŞANLIURFA: 15, Yağmurlu