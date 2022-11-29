HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bir anda denizin rengi değişti! Dünya onu eşsiz rengiyle biliyordu... Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı

Bir anda denizin rengi değişti! Dünya onu eşsiz rengiyle biliyordu... Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı

29.11.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada benzersiz turkuaz rengiyle büyük bir üne sahip olan ve çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya'daki Kaputaş Plajı'nda denizin rengi kahverengiye döndü. Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından başta Kaş olmak üzere pek çok ilçede şiddetli yağmur etkili oldu. Sokak ve caddeler su altında kalırken araçlar trafikte zorluk yaşadı, şehrin batı ilçelerine dolu yağdı. Hayatı birçok noktada olumsuz etkileyen yağmurla, Finike'de metrekareye 59,4 kg yağış düştü.

Bir anda denizin rengi değişti! Dünya onu eşsiz rengiyle biliyordu... Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı

Antalya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısı yaptığı iller arasında bulunuyordu. Meteoroloji'nin uyarılarından sonra özellikle Antalya'nın batı ilçelerinde yağmur etkili oldu. Yaşamı pek çok anlamda olumsuz etkileyen yağışlarda vatandaşlar büyük zorluklar yaşarken Kaş'taki, rengiyle dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nın rengi de görenleri şaşkına çevirdi. İşte Antalya'daki yağmurda yaşananlar...

RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

Kaş ilçesinde kuvvetli yağışın etkisiyle sokak ve caddeler su altında kaldı. Etkisini öğle saatlerinde artıran yağmur nedeniyle araçlar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su ise Kaputaş Plajı'nda denizin rengi kahverengiye döndü.

5ffe791db6f898f8b0e83d66b3c33c18

KAPUTAŞ PLAJI BENZERSİZ RENGİYLE MEŞHUR

Antalya'da turkuaz rengi suyuyla dünyaca üne sahip Kaputaş Plajı, eşsiz denizi ve kumsalıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

thumbs_b_c_b089aaf5b3653b3993144907609bad6e

Kaş'taki Kaputaş Plajı, suyunun açık yeşilden maviye doğru değişen benzersiz rengi, el değmemiş doğallığıyla dünyanın en güzel plajları arasında gösteriliyor.

7db51ce1264258088e7bc9b7a964552c

ADRASAN'I DOLU VURDU

Antalya'nın batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili olurken, Kumluca ilçesinin önemli turizm merkezlerinden Adrasan Mahallesi'ne fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

9a84788e7bd86a67104a872833a83034

Dolu, cam ve plastik seralarda hasara neden oldu, ağaçların meyveleri döküldü.

27fc3384185cbef0c8cda806046c09dc

Şiddetli yağış, Kumluca ve Demre ilçelerinde de yaşamı olumsuz etkiledi; toptancı hallerinde kamyon ve TIR'lara bir süre yükleme yapılamadı.

710c0196acb7bb983c01b868c2c85e53

FİNİKE'YE 59,4 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Finike ilçesinde sağanak sonrası ani su baskınları oluştu.

2601d60543bad8de0738d4926269b8e6

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, ilçede son 24 saat içinde metrekareye 59,4 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

c3f45a9d2688a2d3f7e252c49192fa1b

İlçede yağışlar sonrası birçok mahallede de su baskınları meydana geldi. (DHA)

c601ff328cbac6cc659500781b7a39c5

METEOROLOJİ'DEN 7 KENTE SARI UYARI

Öte yandan Meteoroloji'den yarın için 4 bölgede sağanak yağış uyarısı da geldi. Yağışların, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli olması beklenirken Muğla, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Hakkari için de sarı uyarı yapıldı. Antalya'da da kuvvetli yağış olacağı kaydedildi. Diğer yandan İstanbul'un Avrupa yakasında da sağanak yağış olacağı aktarıldı.

m1

Meteoroloji'nin son uyarılarına göre yarın Marmara, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak olacak. Özellikle Erzincan, Erzurum, Kars, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar olacağı da ifade edildi. Vatandaşlara sel ve su taşkını gibi afetlere karşı dikkatli olma uyarısı yapıldı.

m2

Dur ihtarına uymayıp polise ateş açtılar! Dur ihtarına uymayıp polise ateş açtılar!

30 KASIM 2022 HAVA DURUMU

ANKARA: 15, Puslu ve parçalı bulutlu

İSTANBUL: 16, Sağanak yağışlı

İZMİR: 19, Gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 12, Sağanak yağışlı

ANTALYA: 19, Yağmurlu

HATAY: 18, Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR: Puslu, parçalı bulutlu

KONYA: 14, Parçalı bulutlu

SİNOP: 17, Parçalı bulutlu

TRABZON: 18, Yağmurlu

ERZURUM: 4, Kar yağışlı

VAN: 10, Kar yağışlı

DİYARBAKIR: 10, Sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 15, Yağmurlu

ŞANLIURFA: 15, Yağmurlu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Terör örgütüne bir darbe daha! Etkisiz hale getirildilerSon dakika: Terör örgütüne bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler
Kimya fabrikasında korkunç yangın: Dumanlar tüm kentten görülüyor! Patlama sesleri ürküttüKimya fabrikasında korkunç yangın: Dumanlar tüm kentten görülüyor! Patlama sesleri ürküttü
İstanbul için kar yağışı tahmini öne çekildiİstanbul için kar yağışı tahmini öne çekildi
Anahtar Kelimeler:
antalya yağmur Finike kaş Kaputaş Plajı Adrasan meteoroloj

En Çok Okunan Haberler

Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

'Yüzde 99.9' diyerek açıkladı! Aday...

'Yüzde 99.9' diyerek açıkladı! Aday...

Sahte doktorla ilgili 'maaş' gerçeği ortaya çıktı!

Sahte doktorla ilgili 'maaş' gerçeği ortaya çıktı!

Karadeniz kıyılarında ortaya çıktı... 'Zehirleyici etkisi var'

Karadeniz kıyılarında ortaya çıktı... 'Zehirleyici etkisi var'

Flaş kara harekatı açıklaması: Her an olabilir!

Flaş kara harekatı açıklaması: Her an olabilir!

İlginizi Çekebilir

Kendine arkadaş olsun diye büyüttüğü domuz ölümü oldu!

Kendine arkadaş olsun diye büyüttüğü domuz ölümü oldu!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.