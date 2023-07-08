Bir anda düştü, yol trafiğe kapandı! Görüntüler Kütahya'dan

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Çavdarhisar kara yolu 21'inci kilometresinde sağanak yağışın ardından tepelerden kopan dev kayalar, yola düştü.

Kayalar nedeniyle yolun trafiğe kapandığı bilgisi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, yolda güvenlik tedbiri aldı. Kara yolları ekipleri de dev kayaları iş makineleriyle parçalayıp yoldan kaldırdı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kayaların düştüğü bölgedeki Akçaşehir köyünün Muhtarı Şaban Kumru, sık sık yağışlı havaların ardından kaya kopması yaşandığını ifade ederek, "Burada muhtelif zamanlarda kayalık alanda kaya kopma sıkıntıları yaşanıyor. Daha çok yağmurlu zamanlarda oluyor bu sorun. Benim bildiğim bu 7’nci kez kaya düşmesi olayı. Bu seferki düşen kaya parçaları oldukça büyük. Halkın can ve mal güvenliği için buradaki sıkıntının bir an önce giderilmesi gerekir" dedi. (DHA)





