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  4. Bir anda fenalaşıp kustu! 5 yaşındaki Esma Nur'un kahreden ölümü

Bir anda fenalaşıp kustu! 5 yaşındaki Esma Nur'un kahreden ölümü

22.09.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kaş ilçesinde fenalaşıp istifra eden 5 yaşındaki Esma Nur Kaya, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Daha önce herhangi bir hastalığı olmadığı belirtilen Kaya'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Antalya'nın Demre ilçesine gönderildi.

Bir anda fenalaşıp kustu! 5 yaşındaki Esma Nur'un kahreden ölümü

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kaş'ın Kasaba Mahallesi'nde meydana geldi. Tevfik ve Sadriye Kaya çiftinin kızı Esma Nur, bir anda fenalaşıp istifra etti. Kaya'ya ilk müdahaleyi yapan ailesi, daha sonra Kaş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından Kaya, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kemer ilçesine gelindiğinde durumu kötüye giden Kaya, burada Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servise kaldırılan Kaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Otopsi yapılan Esma Nur Kaya'nın cenazesini almaya amcası Hüseyin Kaya ve oğlu Mehmet Kaya geldi. İşlemleri tamamlanan küçük kızın cenazesini Mehmet Kaya, kucağında otomobile taşıdı. Daha önce herhangi bir hastalığı olmadığı belirtilen Kaya'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Antalya'nın Demre ilçesine gönderildi.

(DHA)

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antalya
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