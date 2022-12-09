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  4. Bir anda hastane bahçesinde belirdiler! Görenler telefona sarıldı... Tatbikat gerçeği aratmadı

Bir anda hastane bahçesinde belirdiler! Görenler telefona sarıldı... Tatbikat gerçeği aratmadı

09.12.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde, gerçeğini aratmayan "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Saha Tatbikatı" icra edildi. Gerçeği aratmayan tatbikat başarıyla tamamlanırken ekipler de kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer zehirlenmelere karşı hazır olduklarını belirtti.

Bir anda hastane bahçesinde belirdiler! Görenler telefona sarıldı... Tatbikat gerçeği aratmadı

Edirne'de, "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Türkiye ve KKTC'den ortak tatbikat! Türkiye ve KKTC'den ortak tatbikat!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 2022'nin "Tatbikat Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve İstasyon Mahallesi'nde KBRN tatbikatı yapıldı.

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Senaryoya göre, hastane bahçesinde kimyasal zehirlenme yaşayan yaralılara ve kimyasal yük taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu yaralananlara müdahale edildi.

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KORUYUCU KIYAFETLER BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

Müdahale ekiplerince gerekli yol, çevre ve saha güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından koruyucu kıyafet giymiş kurtarma personeli yaralılara müdahale etti, arındırma işlemleri yapıldı.

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Yaralılar, ambulansla ve sedyelerle hastanenin KBRN polikliniğine kaldırıldı. Tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri katıldı.

Öte yandan tatbikatın yapıldığı alana ilgi büyüktü. Vatandaşlar, ekiplerin çalışmasını merakla takip edip o anları telefonlarına kaydettiler. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne tatbikat

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