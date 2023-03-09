Bir anda oldu! Kısa sürede tüm otomobili sardı... O anlar kamerada

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Sürücü otomobilden hızlıca uzaklaşırken alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Otomobil hurda yığınına dönerken alev alev yanma anı ise cep telefon kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (İHA)

