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  4. Bir anda oldu! Kısa sürede tüm otomobili sardı... O anlar kamerada

Bir anda oldu! Kısa sürede tüm otomobili sardı... O anlar kamerada

09.03.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da seyir halindeki otomobil, alev alev yanarak kül olurken o anlar cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre, otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı ve alevler kısa sürede tüm otomobili sardı.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Sürücü otomobilden hızlıca uzaklaşırken alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Otomobil hurda yığınına dönerken alev alev yanma anı ise cep telefon kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (İHA)

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yangın Bursa Otomobil

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