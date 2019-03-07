Bir anda pantolonu düştü! Kıyafetinin azizliğine uğrayan hırsızın sonu

Paraları pantolonuna dolduran hırsız, hızla marketten çıktı. Heyecandan ayakları dolanarak bir anda yere düşünce ise tüm planları bozuldu.

Tehdit ederek tüm paraları aldı ama...

Olay Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas eyaletine bağlı Houston şehrinde geçtiğimiz Aralık ayında meydan geldi. İki silahlı soyguncu, girdikleri bir markette çalışanları tehdit ederek kasadaki paraları istedi.

Hırsızlardan biri işyerinde başka kişinin olup olmadığını kontrol ederken, diğer hırsız iki kasadaki paraları pantolonunun içine doldurdu. Paraların tamamını aldıklarını düşünen hırsızlar hızla marketten ayrıldı

Ancak koşarken paraları pantolonuna dolduran hırsızın, pantolonu düşünce paralar kaldırıma saçıldı.

Hırsız yere düşen paraları almaya çalışırken, kaldırımda bulunanlar olaya müdahale etmek istedi ancak hırsız silahını gösterince, kaçtılar.