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Bir anda yere yığıldı! Halı sahada kalp krizi geçiren adamdan kahreden haber... O anlar kamerada!

28.10.2023 00:16 | Son Güncelleme:
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Mersin'de halı saha maçı sırasında kalp krizi geçiren 41 yaşındaki Orhan Tosun, hayatını kaybetti. Orhan Tosun'un kalp krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla bir halı sahada futbol oynayan Orhan Tosun (41), top ayağındayken bir anda yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesiyle halı sahaya gelen 112 Acil Servis ekipleri, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Tosun’u Ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Tosun kurtarılamadı.

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2 ÇOCUĞU VARDI

Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetli kadrosunda çalışan Tosun’un evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

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Bu arada Tosun’un kalp krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Mersin

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