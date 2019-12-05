KADIN

Bir ay midede kalan doğum kontrol hapı!

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KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | Son Güncelleme

ABD'li bilim insanları kadınlar için uzun dönemli doğum kontrolü için yeni bir hap geliştirdi. Bir ay boyunca midede kalabilen özel hap sisteminin kullanım alanı, sadece doğum kontrolü ile sınırlı değil. Uzun süreli ilaç alımlarında da işe yaraması beklenen sistemin HIV’den korunmada da etkili olabileceği belirtiliyor.

Bir ay midede kalan doğum kontrol hapı!

Midede deniz yıldızı gibi açılıyor, her gün ilaç almaya gerek kalmıyor. ABD'de bir ay boyunca etkili olan kadınlar için doğum kontrol hapı üretildi. İcat, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü uzmanlarına ait.

Hap çalışmasına imza atan uzmanlar, hapın midede eriyen jelatin bir çepere sahip olduğunu, geliştirilen sistemin deniz yıldızını andırdığını söylülor. Açılan 6 kolu sayesinde midede kalan hap, bir ay boyunca gerekli dozu sağlıyor.

Özel doğum kontrol hapı, mideden çıkmayacak kadar büyük. Ancak tıkanmaya yol açmayacak kadar küçük ve ince. Mevcut doğum kontrol haplarınınsa her gün alınması gerekiyor. Unutulan ilaçlar istenmeyen hamileliklerle sonuçlanabiliyor.

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UZUN SÜRELİ İLAÇ ALIMLARINDA VE HIV TEDAVİSİNDE DE KULLANILABİLİR

ABD'de geliştirilen sistemin uygulama alanları, doğum kontrolü ile sınırlı değil. Sistemin uzun süreli ilaç alımlarında da işe yaradığını belirten uzmanlar, sistemi HIV tedavisinde de kullanmanın mümkün olduğunu, hatta hem doğum kontrol hem de HIV korumasını tek bir hapta birleştirebileceklerini belirtiyor.

Test aşamasındaki sistemin kısa süre içinde piyasaya sunulması hedefleniyor.

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doğum kontrol hapı doğum kontrolü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Helal! Aģır yan etkileri yok ise eğer ? Faydalı bir buluş. Tebrikler.
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