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Ocağınızı dakikalar içinde parlatacak tek malzemeli basit yöntem!

Mutfakta her gün kullanılan ocak gözleri zamanla yağ, yemek artıkları ve yanmış kirlerle kaplanabiliyor. Özellikle yüksek ısı nedeniyle metale yapışan kalıntıları temizlemek oldukça zorlaşabiliyor. Sürekli ovalamak yerine evde bulunan birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz basit bir karışımla bu kirleri yumuşatabilirsiniz.

Ocağınızı dakikalar içinde parlatacak tek malzemeli basit yöntem!
Çiğdem Berfin Sevinç

Bu yöntem için yalnızca 2 yemek kaşığı karbonat ve bir miktar ılık ya da sıcak su yeterli oluyor.

  • Karbonatı bir kaba alın ve üzerine azar azar su ekleyin.
  • Koyu kıvamlı bir macun elde edene kadar karıştırın.
  • Çıkardığınız kuru ocak gözlerinin ve brülörlerin üzerinde yağ ve kir bulunan bölgelere karışımı sürün.
  • Hazırladığınız macunu 15-20 dakika bekletin.
  • Sürenin sonunda yumuşak bir sünger veya küçük bir fırçayla yüzeyi nazikçe ovalayın.
  • Nemli bir bezle kalıntıları temizleyip parçaları tamamen kurulayın.

Karbonatın hafif aşındırıcı yapısı, yüzeye yapışan kirlerin gevşemesine yardımcı olabilir. Bu nedenle sert ve uzun süreli ovalama ihtiyacını da azaltabilir.

Ocağınızı dakikalar içinde parlatacak tek malzemeli basit yöntem! 1

DAHA PARLAK GÖRÜNMESİ İÇİN BU YÖNTEMİ DENEYEBİLİRSİNİZ

Metal yüzeylerdeki inatçı kalıntılar için karbonatlı karışımın üzerine bir miktar beyaz sirke uygulanabilir. Karbonat ve sirke temas ettiğinde köpürme meydana gelir. Ardından yüzey yumuşak bir süngerle temizlenebilir.

Ancak önemli bir noktaya dikkat etmek gerekiyor. Sirke ile karbonatı karıştırmak güçlü bir temizlik ürünü oluşturmaz; ikisi tepkimeye girerek büyük ölçüde nötrleşir. Bu nedenle bu yöntemin etkisini esas olarak karbonatın fiziksel temizleme özelliği ve mekanik ovalama sağlar.

Ocağınızı dakikalar içinde parlatacak tek malzemeli basit yöntem! 2

Temizlik bittikten sonra ocak gözlerini yerine takmadan önce tamamen kurutmak da büyük önem taşıyor. Parçaların nemli kalması, gaz çıkış deliklerinin tıkanmasına ve alevin düzgün yanmamasına neden olabilir.

Ayrıca temizlik sırasında gazın kapalı olduğundan emin olunmalı ve ocak tamamen soğuduktan sonra işlem yapılmalı. Yüzeyin çizilmesini önlemek için de tel veya sert metal süngerler yerine yumuşak sünger tercih edilebilir.

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karbonat temizlik mutfak ocak
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