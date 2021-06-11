KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Bir ayda selülit görüntüsü nasıl azalır?

Bir ayda selülit görüntüsü nasıl azalır?

11.06.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatil sezonu açılmışken kadınların baş belası selülit konusu yine gündemdeki yerini aldı. Bu görüntüden hoşlanmayanlar sadece 1 ay içinde selülit görüntüsünden kurtulabilir. Peki nasıl?

Bir ayda selülit görüntüsü nasıl azalır?

Son yıllarda bizlere, güzellik adı altında empoze edilen mükemmel vücut kavramında selülite yer yoktur. Ancak selülit, kadın anatomisinin bir parçasıdır ve cilt kusuru değildir. Yine de bu görüntü sizi rahatsız ediyorsa birkaç adım ile çok kısa sürede selülit görünümünü en aza indirebilirsiniz.

MASAJ YAPIN

Masaj derinin altındaki dokuyu hareketlendiren bir yöntemdir. Harekete maruz kalan yağlar bir süre sonra azalır ve yüzeyde oluşturdukları çukur görüntüsü bir süre sonra yok olur. Masaj yaparken biberiye ve portakal yağlarının yağ yakıcı özelliğinden destek alabilirsiniz.

HAREKET ŞART

Selülit zayıf kilolu fark etmez her kadında görülebilir. Ancak ideal kilosunun üzerinde olan kişilerde daha yoğun bir şekilde oluşur. Her gün 30 dakika yürüyüş yapmak kilo verme sürecinizi hızlandıracağı için selülit oluşumunuzu da azaltır.

TOKSİNLERDEN ARININ

Vucüttaki toksinlerden kurtulmanın ilk kuralı bol su içmektir. Gün içinde tükettiğiniz su hem cildinizin kırışmasını engeller hem de selülit oluşumunu azaltır. Sade su içemiyorsanız suya limon veya çubuk tarçın ekleyebilirsiniz.
Haftada 1 kez yapacağınız sıvı detoksu ile selülitten kurtulma sürecinizi hızlandırabilirsiniz.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi selülitle mücadelede en çok kullanılan üründür. Sabahları 1 bardak ılık suya 2 yemek kaşığı doğal elma sirkesi ekleyip aç karnına tüketin. Bu işlemi haftada en az 4 kez yapmalısınız.

PEELİNG YAPIN

2 yemek kaşığı filtre kahveyi 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırın ve selülitli bölgeleri ovun. Bu karışımı düzenli uygulamak çok önemlidir. Uygulama yaparken dizden yukarıya doğru masaj yapmayı ihmal etmeyin.

FIRÇALAYIN

Selülit olan bölgeleri fırçalamak, bu mücadelede yapılacak en önemli hareketlerden biridir. Bu amaçla üretilen fırçaları kullanabilir veya kabak lifi gibi doğal ürünleri kullanabilirsiniz. Fırçalama işlemi, ayak bileğinden kalçaya doğru yapılmalıdır.

SAĞLIKLI BESLENİN

Makarna, pizza, hamburger çok lezzetli yemekler olsa da selülit oluşumunu artırdığı ıspatlanmıştır. Sebze ağırlıklı ve eşit miktarda protein ağırlıklı beslenmek bu oluşumu azaltacaktır.

Yaz aylarının gelmesiyle diyet mevsimi açıldı! Erkekler kadınlardan daha hızlı mı kilo veriyor?Yaz aylarının gelmesiyle diyet mevsimi açıldı! Erkekler kadınlardan daha hızlı mı kilo veriyor?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
En iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünüEn iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acı haberi Emel Sayın duyurdu: Çok ama çok üzgünüm

Acı haberi Emel Sayın duyurdu: Çok ama çok üzgünüm

Teşkilat bitti tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

Teşkilat bitti tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

Survivor'da şok veda! Finale kalamadı

Survivor'da şok veda! Finale kalamadı

Çukur'un bıraktığı ağır izleri açıkladı! "Benden çok şey götürdü"

Çukur'un bıraktığı ağır izleri açıkladı! "Benden çok şey götürdü"

Bugün ani tepkilerden kaçının!

Bugün ani tepkilerden kaçının!

Güneş tutulmasının etkileri bu hafta ortaya çıkıyor!

Güneş tutulmasının etkileri bu hafta ortaya çıkıyor!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hepsi anne karnında yaşanıyormuş

Hepsi anne karnında yaşanıyormuş

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bugün sizi neler bekliyor? Okumadan geçmeyin

Bugün sizi neler bekliyor? Okumadan geçmeyin

Balık ve Aslan burçlarına müjde

Balık ve Aslan burçlarına müjde

‘Model olamazsın’ dediler ama dinlemedi

‘Model olamazsın’ dediler ama dinlemedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.