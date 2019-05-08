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"Bir Başkayız Biz" dijital uygulamaya taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 10:41 | Son Güncelleme

Coca-Cola'nın ülke ve şehirlerin kültürel özellikleriyle tasarım ögelerini birleştirerek yerel değerleri keşfetme duygusunu vurgulayan global kampanyası "Bir Başkayız Biz" dijital uygulamaya taşındı - "Tadını Çıkar" uygulamasıyla Coca-Cola kutuları üzerindeki şehir karakterleri canlanıyor ve sürpriz hediyeler sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola’nın ülke ve şehirlerin kültürel özellikleriyle tasarım ögelerini birleştirerek yerel değerleri keşfetme duygusunu vurgulayan global kampanyası "Bir Başkayız Biz" dijital uygulamaya taşındı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Coca-Cola’nın Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki doğal ve tarihi güzellikler ile ilgili farkındalık yarattığı "Bir Başkayız Biz" kampanyası, "Tadını Çıkar" mobil uygulaması ile dijital dünyaya taşındı. Mobil uygulamayı açtıktan sonra şehir tasarımlı Coca-Cola kutularını cep telefonunun kamerasına gösteren kullanıcılar, artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak hazırlanan etkileyici animasyonlarla şehirleri eğlenceli bir şekilde keşfediyor.

Şehir tasarımlı Coca-Cola kutularındaki QR kodlar, kullanıcıyı mobil marketlerde yer alan "Tadını Çıkar" uygulamasına yönlendiriyor. Uygulamayı telefonuna yükleyen kullanıcılar, artırılmış gerçeklik teknolojisi ile Coca-Cola kutuları üzerinde yer alan karakterlerin etkileyici animasyonlara dönüşmesini izliyor ve şehrin farklı yönlerini keşfediyor.

Mobil uygulama üzerinden cep telefonu kamerasına taratılan her başka şehir, uygulamada kullanıcıya bir sürpriz kazandırıyor. Uygulama ile farklı şehirleri keşfederken sürpriz hediyeler kazanmak da mümkün oluyor. Sürpriz hediyeler arasında Yemeksepeti, GittiGidiyor ve Coca-Cola Dükkanı indirim kuponları yer alıyor.

Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden, nüfus yoğunluğu bakımından büyükşehirlerin yer aldığı projede, bu şehirlerin simgelerini yansıtan ve vurgulayan özellikleri yer alıyor. Coca-Cola kutu tasarımları, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Şanlıurfa, Van, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Samsun, Trabzon, Denizli ve Antalya olmak üzere 13 şehrin öne çıkan doğal, tarihi ve kültürel ögelerine bir keşif yolculuğu sunuyor.

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Coca Cola

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