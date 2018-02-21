Bir bu eksikti! Vajina peruğu takmak moda oldu

New York Moda Haftasına Güney Koreli modacı Kaimin, vajina peruklarıyla damgasını vurdu. Daha önce Bjork ve Lady Gaga gibi ünlülerle adını duyuran Güney Koreli tasarımcı bu kez podyumda yürüyen modellerin vajinalarına peruk taktırarak ses getirdi.

Kaimin, kadınların vücutlarıyla gurur duyması gerektiğinin altını çizerek kadınların özgür olduklarını, utanması gereken bir şeyleri olmadığının altını çiziyor.

ASlında vajina peruklarının geçimişi 1450'lere dayanıyor ve o zamanlarda bunun adına 'merkin' deniliyordu. Daha çok hayat kadınları tarafından kullanılan Merkin'in, o zamanın inanışına göre belsoğukluğu ve frengi gibi hastalıkların belirtilerini yok ettiğine inanılıyormuş.

Günümüzde ise eğlence amaçlı hala kullanımına devam ediliyor.