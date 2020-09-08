Bir daha ıslak saçla uyumayacaksınız! Bu ağrının nedeni...

Hiç kaşıntılı ve tahriş olmuş bir kafa derisinin rahatsız edici hissini yaşadınız mı? Genellikle bunun için şampuanımızı suçlarız ama bu rahatsızlık hissinin sebebi ıslak saçla yatma alışkanlığımız olabilir. Kepek gibi kafa derisi hastalıkları, nemli bir yastık kılıfı üzerinde uyuduğunuzda ortaya çıkabilir. Islak saçla uyuduğumuzda nemli ve sıcak bir ortam bakteri büyümesini artırabilir.
Islak saç kırılgandır. Saçınızı kurutmadan yatağa yattığınızda sabah saçlarınızın karışmış olduğunu görebilirsiniz. Bu da sabah rutininize ekstra stres katabilir.
Islak bir saçla yatarsanız muhtemelen baş ağrısıyla uyanacaksınız. Bazı saç bakımı uzmanları, ıslak saçla uyumanın vücut ısınızı düşürdüğünü ve vücudunuz ısınmaya çalışırken baş ağrısına neden olduğunu söylüyor.
Islak saçla yatmak ciddi sağlık sorunlarına yol açmaz ancak saçınızın görünüşünü etkiler. Nemli saç, yastık kılıfına karşı daha güçlü bir sürtünme oluşturarak saçınızın kabarmasını sağlar. Yatmadan önce saçınızı kurutmak için fazladan zaman ayırmak, elektriklenme önleyici ürünlere harcayacağınız paradan tasarruf etmenizi sağlayabilir.
İnce saçlar narindir ve hacimli değildir. Islak bir saçla ile uyumak özellikle bu saç tipine zarar verir. Sürekli bu şekilde yatarsanız saçlarınız hacmini kaybedecektir.
Islak saçla yatma alışkanlığı saçlarınızı bu kadar sık kestirmenizin nedenlerinden biridir. Gece boyunca saçları savrulması saç kırıklarına yol açar.
Islak saçla uyumak sadece saç derinizi değil cildinizi de etkiler. Islak saç ve yatak odanızdaki sıcaklık kombinasyonu, cildi tahriş eden bakterilerin büyümesi için ortam hazırlar.
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