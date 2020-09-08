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Bir daha ıslak saçla uyumayacaksınız! Bu ağrının nedeni...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bir daha ıslak saçla uyumayacaksınız! Birçoğumuz yapıyor Islak saçla yatma alışkanlığınız varsa bir takım yan etkileri de hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bakın ıslak saçla uyumak sağlığınızı ve görünüşünüzü nasıl etkiliyor!

Bir daha ıslak saçla uyumayacaksınız! Bu ağrının nedeni...

Hiç kaşıntılı ve tahriş olmuş bir kafa derisinin rahatsız edici hissini yaşadınız mı? Genellikle bunun için şampuanımızı suçlarız ama bu rahatsızlık hissinin sebebi ıslak saçla yatma alışkanlığımız olabilir. Kepek gibi kafa derisi hastalıkları, nemli bir yastık kılıfı üzerinde uyuduğunuzda ortaya çıkabilir. Islak saçla uyuduğumuzda nemli ve sıcak bir ortam bakteri büyümesini artırabilir.

SAÇLARINIZ KARIŞIR

Islak saç kırılgandır. Saçınızı kurutmadan yatağa yattığınızda sabah saçlarınızın karışmış olduğunu görebilirsiniz. Bu da sabah rutininize ekstra stres katabilir.

BAŞ AĞRISI YAPAR

Islak bir saçla yatarsanız muhtemelen baş ağrısıyla uyanacaksınız. Bazı saç bakımı uzmanları, ıslak saçla uyumanın vücut ısınızı düşürdüğünü ve vücudunuz ısınmaya çalışırken baş ağrısına neden olduğunu söylüyor.

SAÇINIZ KIVIRCIKLAŞIR

Islak saçla yatmak ciddi sağlık sorunlarına yol açmaz ancak saçınızın görünüşünü etkiler. Nemli saç, yastık kılıfına karşı daha güçlü bir sürtünme oluşturarak saçınızın kabarmasını sağlar. Yatmadan önce saçınızı kurutmak için fazladan zaman ayırmak, elektriklenme önleyici ürünlere harcayacağınız paradan tasarruf etmenizi sağlayabilir.

İNCE SAÇLARIN HACİM KAZANMASINA İZİN VERMEZ

İnce saçlar narindir ve hacimli değildir. Islak bir saçla ile uyumak özellikle bu saç tipine zarar verir. Sürekli bu şekilde yatarsanız saçlarınız hacmini kaybedecektir.

SAÇ KIRILMALARINA YOL AÇAR

Islak saçla yatma alışkanlığı saçlarınızı bu kadar sık kestirmenizin nedenlerinden biridir. Gece boyunca saçları savrulması saç kırıklarına yol açar.

CİLT TAHRİŞİNE NEDEN OLUR

Islak saçla uyumak sadece saç derinizi değil cildinizi de etkiler. Islak saç ve yatak odanızdaki sıcaklık kombinasyonu, cildi tahriş eden bakterilerin büyümesi için ortam hazırlar.

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