Bir daha ıslak saçla uyumayacaksınız! Bu ağrının nedeni...

Hiç kaşıntılı ve tahriş olmuş bir kafa derisinin rahatsız edici hissini yaşadınız mı? Genellikle bunun için şampuanımızı suçlarız ama bu rahatsızlık hissinin sebebi ıslak saçla yatma alışkanlığımız olabilir. Kepek gibi kafa derisi hastalıkları, nemli bir yastık kılıfı üzerinde uyuduğunuzda ortaya çıkabilir. Islak saçla uyuduğumuzda nemli ve sıcak bir ortam bakteri büyümesini artırabilir.

SAÇLARINIZ KARIŞIR

Islak saç kırılgandır. Saçınızı kurutmadan yatağa yattığınızda sabah saçlarınızın karışmış olduğunu görebilirsiniz. Bu da sabah rutininize ekstra stres katabilir.

BAŞ AĞRISI YAPAR

Islak bir saçla yatarsanız muhtemelen baş ağrısıyla uyanacaksınız. Bazı saç bakımı uzmanları, ıslak saçla uyumanın vücut ısınızı düşürdüğünü ve vücudunuz ısınmaya çalışırken baş ağrısına neden olduğunu söylüyor.

SAÇINIZ KIVIRCIKLAŞIR

Islak saçla yatmak ciddi sağlık sorunlarına yol açmaz ancak saçınızın görünüşünü etkiler. Nemli saç, yastık kılıfına karşı daha güçlü bir sürtünme oluşturarak saçınızın kabarmasını sağlar. Yatmadan önce saçınızı kurutmak için fazladan zaman ayırmak, elektriklenme önleyici ürünlere harcayacağınız paradan tasarruf etmenizi sağlayabilir.